مجازر8 ماي 1945 لن تنسى

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللّواء السعيد شنڤريحة، بأن نجاح المهام، يرتبط كثيرا بضرورة التقيد الصارم والمتواصل، بكافة التعليمات، والتوجيهات واللوائح التي أصدرها تباعا، وبما تستوجبه خصائص وطبيعة المنطقة.

وفي اليوم الثالث من زيارة اللواء السعيد شنقريحة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، ترأس رئيس أركان الجيش الوطني بالنيابة اجتماع عمل بمقر القيادة الجهوية، وتفقد وحدات الفرقة الأربعون مشاة ميكانيكية وبمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945، والتي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، قال شنقريحة كما نلتقي ونحن على أبواب إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، هذه الذكرى التي ستبقى راسخة في أذهان الأجيال التي لن تنسى أبدا أبشع المجازر التي ارتكبت في حق البشرية في القرن العشرين.



باية ع