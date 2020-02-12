مثول 20 متهماً في قضية اعمر بن أعمر بمحكمة سيدي أمحمد

يمثل اليوم الأربعاء، 20 متهما في قضية فساد تخص “عمر بن عمر”، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ووجهت للمتهمين، تهم مختالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف تبييض الاموال وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.

ويمثل المتهمون الآن أمام قاضي التحقيق، بالطابق الثالث بالغرقة الخامسة.

ومن بين المتهمين ثلاثة إخوة لبن عمر، وموظفين عموميين، متهمين بتبديد أموال عمومية.

وملف عمر بن عمر ، تابع لمف الصناعات الغذائية.

وبالإضافة إلى 20 متهم الذين تم تقديمهم إلى محكمة سيدي آمحمد، هناك ثلاث وزراء سابقين متهمين في القضية ويتعلق الامر بالوزيز الاول السابق احمد اويحيى والوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ووزير الفلاحة الاسبق رشيد بلعيسى.