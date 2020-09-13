متوسط الميدان طاهر بن خليفة في طريقه الى مغادرة سوسطارة

ج.ن

أفادت مصادر مقربة من بيت اتحاد العاصمة، أن قضية متوسط الميدان طاهر بن خليفة تعرف تعقيدا في الفترة الأخيرة، حيث يسير بخطى ثابتة نحو مغادرة أسوار “سوسطارة” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضحى رحيل بن خليفة عن أصحاب اللونين الأحمر والأسود يتأكد من يوم لآخر، وهذا بعد أن تعقدت مفاوضات شراء عقده من ناديه أتلتيك بارادو، الأمر الذي جعل الجميع في بيت الإتحاد متحسرا على خسارة لاعب يملك إمكانيات كبيرة، كما أنه يعد من أنصار الفريق، وهو الأمر الذي كشف عنه في العديد من المرات، حيث أكد أنه يطمح للبقاء في “سوسطارة” لموسم آخر، غير أن مصيره ليس بيده بحكم ارتباطه مع “الباك”، والذي تبقى إدارته متمسكة بقرار عدم تسريح اللاعب نهائيا إلا في حال الاحتراف خارج الجزائر، والإبقاء على فكرة تجديد عقد الإعارة في حال رغبت نظيرتها من اتحاد العاصمة الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر.