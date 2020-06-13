متابعة 10 ولاة بتهم سوء التسيير ونهب العقار

* علاقات وطيدة مع مسؤولين مسجونين

كشفت مصادر قضائية أنه تقرر متابعة 1 ولاة من الولايات الغربية على خلفية ضلوعهم في ملفات فساد ونهب العقارومنح مزيات غير مستحقة لمقربين منهم وأفراد العصابة ، ويتعلق بواليين لوهران ، وآخر كان والي على عين تموشنت بالإضافة إلى والي سابق لتلمسان وآخر لشلف زيادة على والين سابقين لسعيدة وآخر للبيض ، ووالي سابق لغليزان وآخر لشلف .

هذا وقد تبين أن هؤلاء الولاة كانت لهم علاقات وطيدة مع مسؤولين سامين مسجونين ومستثمرين تنازلوا على العشرات من الهكتارات السياحية والفلاحية بمناطق هامة مقابل الدينار الرمزي، ما اضر بمناطق التوسع السياحي وأملاك الدولة والأراضي الفلاحية التي تحولت إلى بنايات فاخرة ، من جانب آخر كشفت معطيات أخرى أن بعض الولاة ارتبط اسمهم بالفساد والأعمال اللاأخلاقية على غرار سابق لشلف وآخر لتلمسان ، الأمر الذي ولد مافيا بهذه الولايات التي نهب الرمال والأراضي والمناجم والمحاجر دون هوادة ، في حين تبين أن أحد الولاة منع عشيقته قطعة أرضية بألف متر في إقليم حضري راقي بإحدى الولايات وتنازل لأحد أصدقائه عن بناية تابعة للدولة وسط إقليم حضري راق دون وجهة حق ، حيث من المنتظر إحالة الجميع على القضاء خاصة وان منهم 03 ولاة مسبوقين وهم محبوسين بأحكام سابقة.

.م. بن ترار