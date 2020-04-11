أطلق مبعوثو أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 4 دول عربية اليوم السبت، نداء إنسانيا مشتركا لوقف الاقتتال، وحشد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.

النداء أطلقه مبعوثو غوتيريش في سوريا غير بيدرسون، ولبنان يان كوبيش، والعراق جينين هينيس بلاسخارت، واليمن مارتن غريفيث.

ودعا المبعوثون الأربعة جميع الأطراف المعنية إلى “المشاركة دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة”.

وقالوا، إنه “في 23 مارس الماضي، أطلق غوتيريش نداء لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، لكن لا يزال هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال”.

وأضافوا: “كثير من الناس عانوا في الشرق الأوسط من الصراعات والحرمان لفترة طويلة جدا، وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة كورونا، وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.

وناشد المبعوثون جميع الأطراف، “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية”.

كما طالبوا بـ”ضرورة الاهتمام بمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، والإفراج الإنساني عنهم، وضمان توفير رعاية طبية كافية، وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز”.

المصدر: وكالات