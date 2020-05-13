مباشر/ ندوة صحفية للوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد

الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند اوسعيد في ندوة صحفية:

🔴الأموال المنهوبة تسترجع عند صدور الاحكام النهائية ضد المتهمين، وذلك للشروع في تحريك آليات استرجاع الأموال

🔴هناك لجنة تجمع كل الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور وتعمل على الاستماع إليها والوقوف على ما يجمع الجزائريين

🔴المشروع يعرض بعد الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الجامعة للشعب الجزائري والمحافظة على مقومات الأمة دون استثناء

🔴بعد مناقشة البرلمان للتعديلات يعرض للاستفتاء الشعبي

🔴وثيقة المسودة سنضعها على الإنترنت الأسبوع القادم لتعميم الفائدة

🔴تمديد الحجر الصحي 15 يوما إضافية بما فيها أيام العيد، الحجر مرتبط بالمواطن وسلوكاته وهو مسؤول

🔴 نلاحظ بعض المظاهر السلبية تسببت في تراجعنا بسبب التهافت على الأسواق والازدحام

🔴النزعة العالمية تشير إلى تراجع انتشار الوباء وفي الجزائر هناك إستقرار لحالة الوباء للوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند اوسعيد :

🔴 الأموال المنهوبة تسترجع عندما تكون الاحكام ضد المتهمين نهائية، وذلك للشروع في تحريك آليات استرجاع الأموال

🔴 هناك لجنة تعمل على مراجعة القانون الانتخابي في 2012 سننطلق بمؤسسات جديدة وعقليات جديدة تقطع علاقتنا بالماضي الكمامات متوفرة هناك إنتاج سنصل إلى حوالي 7 ملايين أسبوعيا كمامة متوفرة، لكن العائلات مطالبة بصناعة الكمامات في البيت لأنها ضرورية جدا .. أما مجانية الكمامة فهي من اختصاص وزارة الصحة

-لسنا نحتكر المؤسسات الإعلامية العمومية هناك معارضة تطرح أفكارها وهناك برنامج لمرور الأحزاب والخبراء والكفاءات المعارضة وهناك حصص أخرى ستفتح لها المنابر الإعلامية

-قضية الاعتقالات: الناس لم تتعود على احترام القانون لأنه كان يداس، لكن هناك اليوم إرادة سياسية قوية لفرض القانون، من يزرعون الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهم في مواجهة القانون وليست السلطة من تعتقلهم .. كل مظلوم ستنصفه العدالة

-حرية الصحافة مرتبطة بالمسؤولية واحترام بدون تجريح ولا توجيه التهم