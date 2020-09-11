مباشرة استغلال القوائم الاحتياطية

وزارة التربية تكلف المدراء الولائيين

الوطني
عن الوسط الجزائرية 798

طالبت وزارة التربية الوطنية في مراسلة موجهة إلى مدراء التربية  بالولايات تطالبهم بفتح الأرضية الرقمية للسماح للمرشحين  الناجحين في القوائم  الاحتياطية لمسابقة التوظبف  سنتي 2017/2018 بالاطلاع على ترتيبهم  لضمان الشفافية في استغلال القوائم الاحتياطية  في التوظيف في المناصب الشاغرة وذلك من خلال الانطلاق في تحيينها  في اجل أقصاه  يوم الخميس 27/09/2020.

القرار الذي أمضاه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ، و جاء تكملة للأمرين  755 و764 الصادرين يوم 20/07/2020 جاء بعد كثرة الوقفات الاحتجاجية التي شنها الأساتذة الاحتياطيين الأسبوع الماضي أمام مديريات التربية ، حيث جاء القرار قاطعا للشك باليقين  من خلال الأمر بالمصادقة على استغلال  القوائم الاحتياطية  بعد تحيينها  في اجل أقصاه الخميس  المقبل ، كما طالبت المديرية بضرورة تحرير المناصب المالية  الشاغرة على الأرضية  الرقمية لوزارة التربية الوطنية وضبطها بدقة لتفادي الاختلالات   وفقا للإرسالية التي تم إرسالها سابقا وذلك من اجل ضمان دخول مدرسي هادئ وبدون مشاكل.

 

محمد بن ترار

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