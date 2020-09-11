مباشرة استغلال القوائم الاحتياطية

طالبت وزارة التربية الوطنية في مراسلة موجهة إلى مدراء التربية بالولايات تطالبهم بفتح الأرضية الرقمية للسماح للمرشحين الناجحين في القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظبف سنتي 2017/2018 بالاطلاع على ترتيبهم لضمان الشفافية في استغلال القوائم الاحتياطية في التوظيف في المناصب الشاغرة وذلك من خلال الانطلاق في تحيينها في اجل أقصاه يوم الخميس 27/09/2020.

القرار الذي أمضاه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ، و جاء تكملة للأمرين 755 و764 الصادرين يوم 20/07/2020 جاء بعد كثرة الوقفات الاحتجاجية التي شنها الأساتذة الاحتياطيين الأسبوع الماضي أمام مديريات التربية ، حيث جاء القرار قاطعا للشك باليقين من خلال الأمر بالمصادقة على استغلال القوائم الاحتياطية بعد تحيينها في اجل أقصاه الخميس المقبل ، كما طالبت المديرية بضرورة تحرير المناصب المالية الشاغرة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية وضبطها بدقة لتفادي الاختلالات وفقا للإرسالية التي تم إرسالها سابقا وذلك من اجل ضمان دخول مدرسي هادئ وبدون مشاكل.

محمد بن ترار