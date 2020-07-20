مباشرة ادماج تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم منذ2018

كشفت مراسلة للمديرية العامى للميزانية موجهة الى المديرين الجهويين للمالية والمراقبين المالين على مستوى مديريات الصحة والمؤسسات اانستشفائية انه تم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بموجب عقود محددة المدة، بعنوان كل من السنة المالية 2018 و2019، على مستوى مؤسسات الصحة، وضعت الآليات الخاصة لعملية الإدماج، كما يستفيد المتعاقدون التي انتهت عقود عملهم قبل 26/12/2019 من مخلفات مالية لمدة سنة باثر رجعي ، هذا وقد باشرت مديريات الصحة باحصاء العمال المتعاقدين الذين يمسهم الإدماج والرواتب بأثر رجعي بغية إرسالها الى المدراء الجهويين للمالية عن طريق المراقبين الماليين بحكم ان هذه المراسلة جاءت استعجالية .

محمد بن ترار