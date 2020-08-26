مبارزون يطالبون بضرورة عودة التدريبات في اقرب الاجال..

أجرى يوم أمس المنتخب الوطني للمبارزة فحوصاتهم الطبية و التحاليل للكشف عن كوفيد 19 من طرف عيادة خاصة على مستوى الإتحادية الجزائرية للمبارزة و التي ستشرف على صحتهم و الفحص المستمر لهذا الفيروس، حيث صرح أن كل النتائج سلبية في انتظار نتائج الفحص الثاني PCR و الذي برمج اليوم بمركز السويدانية.

كما وجه بعض الرياضيين نداءا للسلطات المعنية عن طريق نشر فيديوهات عبر الصفحة الرسمية للاتحادية للنظر إليهم فيما يخص عودتهم للتدريبات و الإلتحاق بالقاعات الرياضية و الذي أصبح ضروريا من أجل استرجاع لياقتهم البدنية و الإستعداد للتأهيلات الألعاب الأولمبية شهر أفريل المقبل 2021 بطوكيو و الذي لم يتبق لهم الكثير.

ح.ك