مباراة الخضر الودية ضد غانا مهددة بالإلغاء

ج.ن

بات الظهور الأول للمنتخب الوطني الجزائري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد مهددا بالإلغاء، بسبب تخوف أمني من قبل السلطات النمساوية التي تشرف على استضافة اللقاء، وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني أو الغاني، في النمسا، خلال شهر أكتوبر المقبل، في أول ظهور منذ جائحة كورونا، ولم يخض المنتخب الجزائري أي مباراة منذ نوفمبر الماضي، عندما فاز على بوتسوانا 1-0، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث توقفت المباريات منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وعلم من مصادر مؤكدة بأن الشركة الفرنسية التي تكفلت بإقامة اللقاء الودي لم تتحصل على الموافقة الرسمية من السلطات النمساوية حتى الوقت الراهن، وهو ما يهدد إقامة المباراة، وتتخوف السلطات النمساوية من توافد الجماهير الجزائرية بشكل كبير على ملعب المباراة، في ظل الظروف الصحية الحساسة التي يمر بها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، نظرا لكبر الجالية الجزائرية في مختلف البقاع الأوروبية.