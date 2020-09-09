ما علاقتنا بالدستور؟

بقلم احسن خلاص

في كل مناسبة يطرح فيها الدستور على مائدة النقاش العام للموافقة عليه من قبل أغلبية الناخبين لا تنحصر التساؤلات المطروحة عند تفاصيل الأحكام المقترحة من قبل السلطة بل تذهب إلى تساؤلات أعمق ترتبط بأهمية الدستور ذاته ومبررات وجوده وجدواه وارتباطه بالواقع والتحولات الاجتماعية والسياسية، وهناك من يذهب إلى حد التساؤل ما إذا لم تكن هذه الدساتير خدعة من خدع الحكام لإيهام المجتمع أنه يشارك في صنع القرار وأنه مرتبط بعقد لا ينفصم بين الحاكم والمحكوم بأن لا يكون الحكم هو الغاية في ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق الأمن والرقي والرفاه لجميع المتعاقدين. وقد تكون للدستور جدوى مرتبطة بالواقع عندما يكون وسيلة لضبط موازين القوة بين مصادر نفوذ اجتماعي متعددة صعب على واحدة منها حسم الهيمنة بالقوة فيكون الدستور كمرجع يرد إليه الأمر إذا تنازعت هذه المصادر في شيء والاحتكام إلى التزكية الشعبية السبيل الأوحد لحسم النزاعات على السلطة. قديما كانت المعاهدات تؤدي هذا الدور قبل أن تبرز الظاهرة الدستورية وتنتشر في أغلب بلدان العالم بما فيه الدول التي أبقت على العرف السياسي.

على خلاف تونس ومصر اللتين عرفتا الدستور في القرنين الماضيين دخلت الجزائر التجربة الدستورية لأول مرة عام 1962 على وقع أزمة داخلية كادت أن تتحول إلى حرب أهلية بسبب الصراع بين قيادة أركان الجيش والحكومة المؤقتة وانقسام ولاء الولايات التاريخية ولم ينجح إنشاء المجلس التأسيسي في إنتاج دستور يتوافق عليه الجميع بحيث يحدد قواعد تتحكم إليها القوى المتنازعة ويكرس التعددية السياسية الموروثة عن الحركة الوطنية مما جعل الدستور الذي انشىئ خارج إرادة المجلس يضفي سندا مرجعيا لأمر واقع فرضته الغلبة والقوة بعد تحكم قيادة أركان جيش التحرير في زمام الحكم متحالفة مع أحمد بن بله أحد أعضاء الحكومة المؤقتة.

لم ينشأ الدستور الجزائري إذا ليدير توافقات وتوازنات قائمة في المجتمع ويضبط طرائق وأساليب ديمقراطية تعددية قائمة على التداول السلمي لتجسيد الشرعيات المتنازعة على السلطة وكلها تقوم على قاسم مشترك وهو الشرعية الثورية التي كانت المرجعية الأولى بالرغم من أنها فشلت في أكثر من مرة في الاتفاق على قواعد ثابتة لتولي قيادة الثورة نفسها منذ تأسيسها عن طريق بيان أول نوفمبر مرورا بوثيقة الصومام ومقررات اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائرية إذ ما عدا مؤتمر طرابلس الذي حدد صراحة خيارات طبيعة الدولة ومشروع المجتمع فإن قادة الثورة في مختلف مراحلها لم يتعد الاتفاق بينهم مبدأ تحقيق الاستقلال الوطني في الوقت الذي لم يكن الجزائريون معنيين بالدستور الفرنسي آنذاك بما فيهم الفئات التي كانت لها الحظوة لدى فرنسا الاستعمارية. وفي المحصلة لم يكن الجزائريون على عهد بالثقافة الدستورية ويذهب هذا الفراغ في الثقافة الدستورية إلى دائرة رجال القانون أنفسهم حتى أن القانون الدستوري لم يكن اهتماما علميا مستقلا بل كان جزءا من القانون العام دون الحديث عن غياب الثقافة الدستورية في مراحل التعليم وفي تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى غير مجال الحقوق والعلوم السياسية.

اجتهد المؤسس الدستوري خلال التعديلات المتعاقبة على ديباجة الدستور في بلورة رؤية لمفهوم الدستور ذاته وأهميته ودوره وعلاقة الشعب به وقد امتلأ جزء من هذه الديباجة بمثل هذه المفاهيم والتصورات منها ما هو موروث من التعديلات السابقة ومنها ما أضافته تعديلات 2020. فالشعب الجزائري من منظور دستوري “يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤون العمومية…في إطار دولة القانون جمهورية ديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن. ونجد في هذه الفقرة أن الدستور حمل أدوارا سياسية أخرى مختلفة عن الأدوار المعهودة فقد صار الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية في سياق الحديث عن المواطنين والمجتمع المدني الجالية الجزاىرية.

وفي فقرة موالية أظهر المؤسس الدستوري نظرة أكثر مثالية وطوباوية إذ أثقل الدستور بشحنات عاطفية سمت به إلى مرتبة المؤسس لقيم ثقافية وسياسية فهو يعكس عبقرية الشعب ومرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته وإصراره ونتاج التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي أحدثها…كما أن الدستور فوق الجميع كونه القانون الأساسي الذي يحمي الحريات والاختيارات ويشرعن تولي السلطة والتداول الديمقراطي الدوري.

هذا هو الدستور كما قدمه الدستور نفسه ومن حق الدستور أن يتحدث عن نفسه بكل خير وينصب نفسه فوق الجميع بعلو مرتبته إلى درجة كونه المرجع الأول والأخير للدولة والأمة معا. غير أنه لم يقم إلا بإيهام نفسه بذلك إذ أنه بضعف الثقافة الدستورية لدى المحكوم كما لدى الحاكم يجد الدستور نفسه وكأنه قصر مشيد من الكارتون بل الحلقة الأضعف في سلسلة آليات السلطة والدولة فالدستور في البلدان التي لم تألف التقاليد الدستورية يستغيث في النهاية طالبا الحماية وهو الذي أوهموه أن مهمته حماية المؤسسات والحقوق والخيارات المجمع عليها وضبط التوازنات.

لم تكن السلطات التي تعاقبت على حكم الجزائريين تؤمن كلها بالدستور ولم تكن مؤهلة للإيمان به فضلا عن تطبيقه فما سر الاهتمام بتعديل الدستور في كل دورة زمنية بحيث عرفت الجزائري أكثر من عشرة مواعيد للتعديل الدستوري في أقل من ستين سنة. فهل مشكلتنا الجوهرية تكمن في الدستور ذاته أم في علاقتنا بالدستور؟