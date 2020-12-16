ما سيقوله تبون بعد التغريدة

بقلم احسن خلاص

يبدو أن ظهور الرئيس تبون عبر شاشة حسابه الخاص على التويتر وإن أجاب عن تساؤلات محيرة وأثار أخرى أكثر إثارة للقلق إلا أن الرأي العام تجاوز اليوم المادة السياسية التي طرحتها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية أياما فقط قبل ظهوره وما بدأت تروج له أوساط جزائرية وأخرى أجنبية من مثل وجوب تطبيق المادة 102 من الدستور وفتح مرحلة انتقالية أو إنشاء مجلس عقلاء أو تلك التي دعت إلى حوار جاد دون قيد أو شرط للبحث عن سبل تجاوز الأزمة.

لم يعد كل هذا مطروحا اليوم وكأن تدخل الرئيس تبون قد أنهى صلاحيته في اللحظة ذاتها التي أطل فيها على الرأي العام الوطني والدولي وبذلك عاد العداد إلى الصفر وصار الجميع ينتظر تتابع الأحداث وما يمكن أن يلي الخرجة التبونية الفريدة من قرارات فتح مجال التنبؤ بها على مصراعيه بين من ينتظر الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة وبين من يعتقد أن الوقت قد حان ليجري تغييرات عميقة وجذرية في محيطه المباشر لاسيما بعد العثرات التي عرفتها عملية الاتصال الرئاسي كم ينتظر قطاع من الرأي العام أن يجري تعديلا حكوميا لتنشيط قطاعات ظلت راكدة إلى حد الآن.

لقد أعادت كلمة الرئيس تبون الاستقطاب الإعلامي إلى رئاسة الجمهورية وإلى شخص الرئيس بالدرجة الأولى بعدما كان الاهتمام منحصرا حول فك ألغاز أنشأها غياب الرئيس وبقائه في مشفاه بألمانيا. حتى أن الجمهور الذي تتبع تلك الكلمة المفتاح لم يعر اهتماما خاصة لفحوى ما قاله تبون بقدر ما انصب اهتمامه على جسد الرجل والعلامات الدالة على المتاعب التي سببها له المرض والبحث عن الآثار الجانبية لفترة العلاج وامتداد فترة النقاهة لأسبوعين أو ثلاثة. ولعل الجمهور السياسي اليوم قد اكتسب خبرة عالية بعدما تعامل مع غياب الرئيس بوتفليقة لمدة 7 سنوات حيث صارت صحة الرئيس الحديث المركزي الذي أنسى الجزائريين الكثير من الانشغالات الهامة التي كان يمكن أن تفرض نفسها لو لم يتصدرها وضع الرئيس الصحي.

الآن وقد وعد الرئيس تبون بالعودة إلى البلاد في ثلاثة أسابيع تحول الاهتمام من وضعه الصحي إلى انتظار ما ستحمله هذه العودة لاسيما وأنه أعطى إشارات إلى أن تنظيم انتخابات عاجلة يعتبر أولوية أجندات الرئيس وهو ما استنفر القوى السياسية وأخرجها من مرحلة الحيرة والتساؤل إلى مرحلة الإعداد للمواعيد المقبلة والتحضير لأخذ مكانة في الخارطة السياسية المقبلة.

لقد انقسم الجزائريون في تصوراتهم حول ما بعد عودة تبون من ألمانيا إلى اتجاهات متباينة، أكبر هذه الاتجاهات أن لا شيء يوحي بأي تغيير في الأفق فكلمته التي ألقاها لم تشر إلى ذلك فما عدا التلويح بانتخابات مسبقة عندما تحدث عن مراجعة نظام الانتخابات وهو ما أعلن عنه من قبل في مناسبات عدة فإنها تضمنت معاينات للوضع الذي قال عنه تبون يبعث على الاطمئنان.

وينطلق أصحاب هذا المنظور من أن خارطة طريق الرئيس تبون معروفة وتضاريسها واضحة ومن يريد معرفة المقبل من السياسات والقرارات ما عليه إلا الاطلاع على برنامجه الانتخابي، فلا يمكن إذا انتظار مبادرات جديدة أو حتى تغييرات عميقة في النخب التي يمكن أن يستند إليها في إدارة المرحلة القادمة التي يبدو في نظر أصحاب هذا الاتجاه أنها استمرار باهت لما شرع فيه وبالأدوات ذاتها لتؤدي إلى النتائج ذاتها. ويتساءل هؤلاء عما إذا كان الرئيس قادرا على تجسيد خطوات عملاقة ومفاجئة وهو في وضعه الصحي الذي يتطلب منه أشهرا للعودة إلى اللياقة البدنية التي كان يتمتع بها قبل إصابته وهو الذي لم يحرك السواكن عندما كان في أوج عنفوانه الصحي.

ويقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر معاكس يحمل الكثير من التفاؤل ويذهب بعيدا في الخيال. يقول أصحاب هذا الاتجاه أن الرئيس بعدما يكون قد اقتنى اللقاح المضاد للكوفيد سيكون من أول قراراته أن يعم استعماله على جميع المواطنين وأن الدولة ستوفره بالمجان أو بأسعار زهيدة إذ أن هذا القرار بإمكانه إشاعة الطمأنينة وإعادة قطار الحياة العامة إلى السكة وضمان فتح مجالات العمل والنشاط والتنقل من أجل انطلاقة اقتصادية تمكن السلطة من الوفاء بوعودها المرتبطة بتقليص محسوس للتبعية للمحروقات. ويذهب المتفائلون من أنصار هذا الاتجاه إلى أن الرئيس تبون سيفاجئ الجميع بعرض مبادرة سياسية للحوار لردم الهوة الناجمة عن النتائج التي خرج بها الاستفتاء على الدستور والتي بينت أن المقترحات المقدمة لم تنل نسبة انخراط معتبرة تجعل منها مرجعا أساسيا للحياة السياسية في المرحلة المقبلة لذا فإن الرئيس سيلجأ إلى ذكائه السياسي لاستدراك التعثر الذي عرفته المصادقة الشعبية على الدستور بحيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 23 بالمائة. لذا سيبحث الرئيس من خلال إطلاق مبادرة حوار شاملة دون إقصاء ولا تهميش عن وفاق سياسي وطني لم يحققه الدستور ويرجح أصحاب هذا الطرح أن يفتتح هذا الحوار بمناسبة الدعوة إلى استحقاقات برلمانية وأخرى محلية كما يرجح أن يفتح الرئيس تبون المجال الإعلامي واسعا أمام الأطياف المختلفة عكس ما كان عليه الأمر في السنة الأولى من ولايته الرئاسية. كما ينتظر أن ينظم الرئيس تبون الانتخابات البرلمانية الأكثر صدقية وشفافية تنبثق عنها حكومة وفاق وطني تشمل الأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني وفق تكتل تاريخي لمواجهة الوضع الداخلي المتردي جراء آثار الكوفيد والوضع الدولي المتوتر على الحدود الشرقية والغربية للجزائر.

وبين هذا الاتجاه وذاك لا يملك الرأي العام الداخلي إلا الانتظار في ظل غياب أي مبادرة سياسية خارج ما تتكرم به السلطة المركزية.