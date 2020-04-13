ما جدوى الذكريات؟

بقلم: احسن خلاص

منذ ظهورها وانتشارها على وجه المعمورة اتخذت الدول الوطنية أساليب عديدة لتوظيف الذاكرة من أجل استمرارها ككيانات أمام التهديد الذي تتعرض لها في انسجامها الوطني بالنظر لحداثتها. وتعد الاحتفالات إحدى السبل لتثبيت إيديولوجية الدولة وتشكيل الأمة المصاحبة لها حول مفاهيم راسخة، حيث تجند الدولة كل إمكاناتها المادية والتنظيمية لرعاية المناسبات الوطنية والدينية والحرص على الوقوف عندها وإضفاء القداسة عليها لتظل معالم توجيهية للمجموعة الوطنية في مسارها التاريخي.

وتحصي وتتذكر الجزائر خلال 58 سنة من الاستقلال ما يقرب من 30 مناسبة، بين الأيام الوطنية والدينية والعالمية، دون إحصاء الأيام الخاصة بقطاعات معينة كثير منها يحظى باعتراف رسمي بينما يرتقي 11 منها إلى مصف العطلة مدفوعة الأجر. وتشكل هذه المناسبات تعابير وطنية وأخرى مرتبطة بعلاقات حضارية ودينية وعالمية. وهي عادة ما تتخذها الدولة كمناسبات للوقوف على إنجازاتها في مجال من المجالات وفرصة لتوجيه الخطابات السياسية والتعبوية الرسمية.

ولا يكاد يخلو شهر من أشهر السنة إلا ونلتقي فيه بيوم أو أكثر من “أيام الجزائر”، أغلبها تأسس في مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حذف الرئيس السابق بوتفليقة منها يوم 19 جوان الذي كان يحتفل فيه بذكرى “التصحيح الثوري” تكريما للرئيس الأسبق احمد بن بله وتجسيدا للمصالحة الوطنية والتاريخية وفق المبررات التي قدمت في ذلك الوقت. وأضاف إلى رزنامة الاحتفالات الرسمية أول يناير رأس السنة الأمازيغية، ضمن قرار الاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الأمازيغية المدرج في الدستور وفي التسعينيات أدرج الرئيس الأسبق اليامين زروال يوم 19 مارس بمسمى عيد النصر بعد أن كان هذا اليوم مسكوتا عنه بالنظر إلى موقف السلطة القائمة من اتفاقيات إيفيان وموقعها كريم بلقاسم عن الجانب الجزائري ولعل آخر اعتراف رسمي كان اعتراف سلطة الرئيس تبون ب22 فبراير كيوم وطني لالتحام الشعب بجيشه.

وتعكس الاحتفالات تعبيرا رمزيا عن هوية الدولة كما يراها النظام الحاكم ويتوافق معها كما تعبر عن مدى التوافقات التي تحدثها الدولة في المجتمع بين كل التيارات التي تتعايش معها باعتبار الدولة راعية للجميع وفوق الخصوصيات اللغوية والمذهبية والإيديولوجية لاسيما عندما تكون هذه الدولة غارقة في مركزية القرار وقد لعبت الأطر السياسية التي نشطت عهد الأحادية دورا هاما في رسم خارطة أغلب الاحتفالات الوطنية والدينية التي لا نزال نحتفظ بأغلبها إلى اليوم بعد أن كانت استجابة لتوازنات سياسية وإيديولوجية وطنية وإقليمية مرتبطة بالزمن الذي تأسست فيه، اللهم إلا في القليل النادر حيث زالت احتفالات بعدما انقضى أجلها ولم يعد لها مبرر وجود مثل ما هو حال اليوم العالمي للشبيبة المناهضة للإمبريالية المصادف ل24 أفريل.

وإن كان الاحتفال بهذا اليوم أو ذاك لا يتوافق مع هوى الجميع إلا أن الدولة تجمع كل أبنائها حول مائدة احتفال واحدة وتفرض عليهم الخضوع لطقوس احتفالية ترسمها هي ذاتها وتحدد نطاقها، غير أنها لا تعترض على احتفالات لا تدخل في نظام رزنامتها مثل ما كان عليه الاحتفال بيناير قبل ترسيمه أو إحياء ذكرى انتفاضة 5 أكتوبر 1988 أو أحداث الربيع الأمازيغي لـ20 أفريل 1980.

ويحدث أحيانا أن الدولة تعمد إلى الاعتراف الرسمي بتاريخ ما إرضاء للتيار الذي يمثله حيث كان التياران العروبي الإسلامي واليساري الاشتراكي الفرنكفوني ينشطان بشراسة حرب مواقع في دواليب الدولة وكانت التواريخ الرمزية تشكل إحدى أدوات المعارك في هذه الحرب في ظل سعي السلطة المركزية لإرضاء الجميع وأن لا تفرط في جميع إطاراتها ولا تميز بين التيارات القائمة ما لم يمثل وجودها تهديدا لهيمنة السلطة التي تجد أحيانا منفذا للتوفيق بين هذا التيار أو ذاك عندما تدفع أئمة المساجد لإحياء اليوم العالمي للمرأة أو العمال في خطبهم ودروسهم بينما تجد صعوبة في دفع مثقفي التيار اليساري والفرنكفوني للاحتفال بيوم العلم أو أي مناسبة دينية.

وإذا كانت خارطة الاحتفالات الرسمية مرتبطة ببنية وطبيعة المنظومة الحاكمة في الجزائر ألا يحق لنا القول إن من بين أسباب تفكيكها أن نعيد النظر في هذه الخارطة الاحتفالية التي صارت لا تؤدي دورا فعالا وتوجيهيا بل لم تعد تؤدي الدور ذاته الذي كانت تؤديه وقت تأسيسها لاسيما وأن الظرف الذي نعيشه يدفعنا للعمل أكثر مما يدفعنا للاحتفال مع أننا نحتفظ لكل أمة بحقها في حفظ ذاكرتها وتثمين أيامها ورموزها.

وإن كان هذا التمهيد ضروريا لندرك أن الأيام الرمزية لها دلالة في حياة الأمم والدول إذ إننا في الحلقة القادمة سيكون حديثنا عن مناسبة يوم العلم المصادفة لـ16 أفريل التي سنتذكرها هذا الخميس دون احتفال رسمي لغياب التلاميذ عن المدارس، احتفال يأتي وسط جدل قائم حول مكانة المعرفة العلمية والتكنولوجيات في عالم الغد الذي نرغب في بنائه وحول الدور الذي نتصوره لمدرسة وجامعة المستقبل بعد انقشاع ظلمة كورونا. سنبحث عن السياقات التاريخية والرمزية وعن سبب اختيار هذا اليوم والفاعلين الذين كان لهم دور في ذلك وكيف كانت طبيعة الاحتفال به منذ إرسائه ومحتوى مادة الاحتفال وخلفياتها السياسية والإيديولوجية.