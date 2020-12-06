” ما بين تحديات كوفيد 19 وصنع الأمل” ملتقى وطني حول العمل التطوعي والجمعوي في الجزائر

أطلقت أمس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي مكتب ولاية الجزائر تزامنا مع حلول اليوم العالمي للتطوع المصادف ل 5 ديسمبر من كل سنة الطبعة الأولى للملتقى العلمي الوطني حول “العمل التطوعي الجمعوي ما بين تحديات كوفيد 19 وصنع الأمل”، حيث كشفت رئيسة الملتقى وصاحبة الفكرة الباحثة الدكتورة “فاطمة عمري” من جامعة وهران 2 في تصريحها ليومية “الوسط” أن السبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع هو تثمين جهود المتطوعين في استمرار العمل التطوعي رغم الصعوبات والمخاطر التي تستهدف صحة الأشخاص مباشرة وسط ظروف الجائحة إلا أنهم رسموا أبهى صور التطوع والتضامن ، وأكدت محدثتنا أن المتدخلون في الفعالية من متطوعين أحرار و رؤساء الجمعيات الخيرية سيتناولون مدى تأثر النشاط التطوعي بجائحة كوفيد 19 وأهم التجارب والمواقف التي عاشتها الجمعيات التطوعية على المستوى الوطني وكذا الوضعية الصحية للأعضاء المتطوعين أثناء أداء مهامهم وإعطاء توصيات وإقتراحات من أجل ضمان استمرارية النشاط التطوعي وفق الظروف الراهنة ،ومن جهتها اقترحت المكلفة بالتنظيم الأستاذة “جميلة شطيطح” رئيسة مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي على المشاركين تسجيل فيديوهات من أقل 10 دقائق لتفادي مشكلة انقطاعات الإنترنت التي اعترضت معظم الملتقيات المنظمة إفتراضيا .

أحسن مرزوق