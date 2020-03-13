ما بعد الحكومة؟

بقلم: يسين بوغازي

بعدما قيدَ الحراك حكومة يكاد يكتمل تعداد وزرائها بسجلات سجون !بات فكرة جوهرية تحت اسئلة برسم ما بعد ما قيدت الحكومة ؟ إذ ان الفساد ليس عملا مقتصرا على كراسي وزراء فقط ، بل هو ظاهرة تبدأ بخواتمِ رسميةِ بإمضاء اولئك الوزراء ولا تنتهى إلا تحت اقدام ما دون الوزراء والحكومات وهم طوائف ونحِلَ ومِلّل يأتون مباشرة بعد ما صنع الحراك بالحكومة ؟ وقد تراوحت اسمائهم بين مشارب وايديولوجيات ، ففي زمن العصابة ما أصاب الوزراء والحكومة لم يسلم منه اخرون منتشرون بمقاسات وطنية وعلمانية وشيوعية واسلامية ، ومن لا دين لهم ولا هم يعتقدون بجدارة ما ! وهم خليط نحِل وملّل ومشارب خارج الحكومة.

لقد كان الفساد رياضية وطنية كما قال احدهم يوما !رياضة وطنية بامتياز الارتكاب، وان لاعبي تلك الرياضة ليسوا فقط على مستوى وزارات، ولاهم وزراء فقط، ولا هم الحكومة فقط، بل هم ما بعد هؤلاء جميعا !

بل اكاد اجزم ان ما قاله خبراء اقتصاد بأن الفساد افعي تنتشر في كل بيت، وتترصد بين حيطان كل عائلة ،وانها قابعة عند بوابات كل إدارة وفوق مكاتب كل مؤسسة ،وأنها تتجول في اسواق الناس وتمتطي عيون تجارا كبار وصغار ؟بل ان الفساد قد ناله تدجين ،إذ غدت منافعه لا يستغني عنها احد في هذه الجغرافيا التي اكل الفساد ما قارب ألف مليار دولار ولم يشبع جنونه ! وهو رقم خرافي كان قادر ان يخلق جمهورية جديدة بمقاسات عصرية تماما ،لو كنا عن صدق أصحاءٌ من سمم فساد ومغرياته ، أصحاءٌ كي نٌقبل على الحياةِ كما تقبل عليها شعوب اخرى ،هي مثلنا لكنها برجولة وايمان كبير، ونحن للآسف مجرد مرضى ؟! مرضى مزمنة أسقامنا من فرط فساد أخذنا أخذة مدوية الى ان صيرنا عِبرةٌ ،فهل من معتبرٍ!

إذ كيف تسجن حكومة مكتملة الاركان والاسماء ،وإذ كيف خرج شعبا برمته الى الشوارع ولم يعد ؟وكيف يتجول بيننا فسدة بوضوح الوجه والاكف ولا نسميهم بأسمائهم ؟! وكأننا مسحورون فرضينا ان الفساد مجرد حكومة قيدت في سجلات السجون ، وانتهى الامر ! وكأن الفساد عدوا متربصا وقد قتل بطلقةِ رصاصةِ محكمة التسديد ! وكأن الفساد حكاية قديمة ، وقد صففت على ملفات قضاة ،وانتهى العرض ! وكأنه ليس سم ما يزال يتربص فيما بعد الحكومة وما بعد القضاء، والى ما بعد، بعد الحراك.