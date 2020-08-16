مانشستر سيتي ينتظر إشارة من ميسي

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن مانشستر سيتي يتصدر قائمة الأندية المهتمة بضم النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي، الذي يدرس وبجدية فكرة الرحيل عن برشلونة، بعد الإقصاء الأوروبي المدوي على يد بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة ” ميرور”، فإن العديد من الأندية أبدت إهتمامها بالتعاقد مع قائد برشلونة، ومن بينها مانشستر سيتي، الذي أبدى إستعداده لتقديم كل الإغراءات، من أجل إعادة لم شمل ميسي مع مدربه السابق بيب غوارديولا.

وكشف ذات المصدر، أن ” السيتي” ينتظر إشارة فقط من ميسي بأنه بحاجة لتحد جديد خارج برشلونة ليتحرك من أجل ضمه فورا.

كما ذكرت ذات الصحيفة، أن مانشستر سيتي يراهن على حاجة برشلونة لأموال بيع ميسي هذا الصيف، من أجل إعادة بناء الفريق من جديد.