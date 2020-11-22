ماندي ثالث لاعب من ‘الخضر” يصاب بكورونا

ج.ن

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني إصابة مدافعه الجزائري عيسى ماندي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيتيس في بيان رسمي أنه تبين إصابة ماندي بفيروس كورونا، بناء على الاختبارات التي أجريت (الأحد) للاعبي الفريق قبل مواجهة أتلتيك بلباو مساء غدا الإثنين في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشدد بيتيس على أن ماندي لا يعاني من أي أعراض لكورونا، لكنه سيخضع لعزل صحي وسيقوم بتطبيق البروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني لمواجهة تداعيات الفيروس.

وجاء إعلان بيتيس عن إصابة الدولي الجزائري ماندي بعد 24 ساعة من كشف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن تعرض الجزائري رامي بنسبعيني للإصابة بفيروس كورونا.

فضلا عن ذلك، فإن لاعبا جزائريا آخر تم الإعلان عن إصابته بكورونا مساء السبت وهو ياسين براهيمي.

وكان الثلاثي براهيمي وماندي وبنسبعيني تواجدوا في تربص “الخضر” الأخير، وشاركوا أمام زيمبابوي في مواجهة هراري التي انتهت بالتعادل الايجابي هدفين في كل شبكة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.