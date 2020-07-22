ماكرون يقدم العزاء لعائلة جزائرية فقدت أبنائها في حادث مرور بليون

تقدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتعازيه لعائلة ضحايا الحادث المروري الذي اودى بحياة 5 اطفال من الجالية الجزائرية بفرنسا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقد تم اليوم الأربعاء، إقامة مجلس عزاء، في مسجد ليون الكبير، ترحما على ضحايا حادث المرور. وحضر العزاء، رئيس جامع ليون الكبير ، كامل قبطان ، القنصل الجزائري المؤقت بليون، عياش العمري وقد اودى هذا الحادث المروري بحياة خمسة أطفال من عائلة جزائرية وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة من أبناء الجالية الجزائرية بمنطقة دروم عندما اصطدمت سيارة رينو غراند سينيك بهؤلاء الضحايا بسبب انحرافها .