ماكرون يعفي الفرنسيين من اداء الإيجار و فواتير الكهرباء و الماء و الغاز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن باريس ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد في خطاب مباشر ألقاء قبل قليل، على أن “فرنسا تعيش حالة صعبة لا ندري مداها”، واصفا بأنها حالة حرب حقيقية، وحرص على تكرار هذه الجملة.

وأعلن أن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ستبدأ من غد الثلاثاء، عبر تقليص التنقل والتجول في الفضاءات العامة. وقال: “‎ سنقدم كل التدابير اللازمةلحماية الأطفال ولن نترك أي مواطن فرنسي من دون موارد”.

وأعلن أنه سيعفي الفرنسيين من أداء الإيجار وفواتير الكهرباء والماء مؤقتا وكذالك الدولة ستدفع مبالغ مالية للعاطلين على العمل.