ماكرون يستثمر في موت الفنان ايدير

* تنكر مقصود للجنسية الجزائرية

استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة الفنان الجزائري العالمي إيدير شريت لإيقاظ أطماع كولنيالية وأحقاد فرنسية على الجزائر بصفة عامة ومنطقة القبائل بصفة خاصة حيث كذب بهتانا في رسالة تعزية إلى عائلة الفنان بقوله انه كان يعيش في المنفى بفرنسا كما تنكر الرئيس الفرنسي للجنسية الجزائرية للراحل وظل يعدد أصوله الأمازيغية في محاولة منه للاصطياد في المياه العكرة كما عرف به الجبن الفرنسي دائما.

في وقت تعيش فيه فرنسا بقيادة الشاب ماكرون أسود أيامها بفعل جائحة كورونا وقبلها الفوضى والمطالب بالتغيير ورحيل الرئيس الفرنسي في مظاهرات قادها شباب السترات الصفراء الذين تعرضوا لأبشع أنواع القمع والاستبداد في عاصمة حقوق الإنسان , أمام كل هذه الظروف التي تعيشها باريس استغل الرئيس الفرنسي حادثة وفاة الفنان العالمي الجزائري حَميد شريّط، المشهور باسم إيدير بفرنسا لينفث سموم وأحقاد متطرفة ضد الجزائر الذي بدأت تتغلب على فرنسا في معركة التاريخ وهو الانتصار الذي أثار هيجان في دوائر القرار الرسمي الفرنسي , حيث جاء في رسالة رئيس فرنسا أن المطرب الراحل عاش أغلب حياته المهنية والفنية بفرنسا وتجمعه علاقات صداقة مع جميع الأوساط في البلد الذي استضافه، وهذا طبيعي أيضا غير أن الرئيس الفرنسي ذكر في رسالته بصريح العبارة أن الفنان الراحل كان في حياة المنفى وهي كذبة سياسية لان السلطات بم تقم يوما بنفي الراحل الذي اختيار بمحض إرادته العيش بفرنسا بداية من 1973 قادما إليها من حي المدنية حيث لم يذكر الرئيس الفرنسي ان المدنية الحي الذي ترعرع فيه ايدير هو الحي الذي أطلقت منه أول شرارة الثورة التحريرية كما لم يذكر أن إيدير والده ثوري ومجاهد.

ومن معاني الحقد في رسالة الرئيس الفرنسي هو تجاهله الأصل والهوية الجزائرية للمرحوم إيدير، متعمدا التركيز على الجذور القبائلية أي الأمازيغية للمطرب رحمه الله، ضاربا بالقواعد الدبلوماسية التي تنص على أن ينسب الإنسان لوطنه حين يكون خارج الوطن، وأنه لا دخل للشعب الفرنسي ولا قادة رأيه ولا حتى رئيسهم في أصل أي كان من الجزائريين، وهو ما يبين خبث النية لدى الرئيس الفرنسي الذي يقصد يريد من وراء هذا تحريك التفرقة والعنصرية والفتنة والضغينة بين أبناء الشعب الجزائري الواحد وزرع الفتنة وتغذيتها فيما بينهم على أمل استرجاع مكاسب فرنسية ضاعت بالجزائر مع الحراك الشعبي المبارك الذي أنهى النظام السابق الذي كان يتفنن بشراء ذمة وصمت فرنسا الرسمية وغير الرسمية.

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باية ع