مافيا الفحم والرمال تعتدي على أعوان الغابات

عاش أعوان الغابات بولايات :”تيبازة ،البويرة ومعسكر،” حالة من الخوف والتهديد بالقتل من قبل مافيا الفحم والخشب والرمال الذين استعملوا العنف من أجل منع أعوان الغابات من الاقتراب منهم وحجز معداتهم وتقديمهم للعدالة .

ففي ولاية تيبازة أقدم مافيا الفحم الذين أشعلوا النيران بغابات سور الرومان التابع لبلدية الناظورعلى تخريب عجلات شاحنة الإطفاء من تويوتا ستايشن التابعة لمديرية الغابات التي تدخلت لإطفاء النار وذلك باستعمال القضبان الحديدية لحماية الحريق وتحقيق معه الفحم الذي يكثر عليه الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، هذا وحسب محافظ الغابات لولاية تيبازة في اتصال هاتفي ،فإن الأعوان تفاجئوا لما حاولو إطفاء النيران بالاعتداء الجبان ، كما تمكنوا من اكتشاف عملية قطع للأخشاب لاستعمالها في الفلاحة وحرق الغابة ،حيث أتت النيران على حوالي هكتار قبل إخمادها بعد تدخل مصالح الدرك الوطني.

وفي ولاية البويرة تعرض أعوان الغابات بمنطقة أولاد راشد التابعة لمقاطعة مشدالة لهجوم من قبل احد بارونات الخشب حيث قام بتخريب الواجهة الأمامية لسيارة الخدمة والسب والشتم والتهديد في حق الأعوان الذين حاولو توقيفه ـأما في معسكر فقد عاش الأعوان حالة من الهلع والرعب فرضها عليهم احد بارونات الرمال الذي حاول قتلهم بواسطة جرافة التي كان يستعملها في استخراج الرمل بعدما تدخلوا لمنعه وتحرير مخالفة .

أمام هذا الوضع طالبت الفيدارالية الوطنية للطبيعة والنمو على لسان عضو مكتبها الوطني نور الدين خواتيرالسلطات العليا بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي يعيشها أعوان الغابات الذين يستوجب على الدولة تسليحهم لحمايتهم من شبكات المافيا التي تزداد خطرا يوما بعد يوم بفعل غياب الردع .

محمد بن ترار