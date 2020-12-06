مازال يلازم دكّة البدلاء.. هل أخطأ بن العمري باختياره الانتقال لليون الفرنسي؟

ج.ن

لا يزال الدولي الجزائري، جمال بن العمري، يعاني الأمرين في صفوف فريقه الفرنسي الجديد ليون، بسبب ابتعاده عن المشاركة.

بن العمري انتقل إلى ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الشباب السعودي، بعد توقيع مخالصة مالية معه، ولكنه فشل في حجز مقعد أساسي بالتشكيل حتى الوقت الراهن.

يواجه بن العمري منافسة قوية من قبل البرازيلي مارسيلو، ظهير ليون، الذي يقدم مستويات مميزة للغاية في خط الدفاع على مدار الفترات الأخيرة.

آخر تلك المباريات كانت تلك التي جرت سهرة اليوم وحقق فيها ليون فوزا على مضيفه ماتز بنتيجة 2-0، في الجولة 13 من منافسات الدوري الفرنسي.

وسيكون على المدافع الجزائري السعي للحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى التشكيلة الأساسية، رغم أن ذلك يبدو صعبا في ظل عدم وجود مداورة، بسبب عدم مشاركة الفريق في أي من المسابقات الأوروبية خلال الموسم الحالي.

يُذكر أن بن العمري شارك لأول مرة مع ليون في التعادل مع ليل 1-1، يوم 1 نوفمبر الجاري، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، وشارك منذ ذلك الحين في 40 دقيقة فقط، لم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي أهداف.

إدارة ليون لا تنوي تجديد عقد الدولي الجزائري

يبدو أنّ الجزائري جمال بن العمري مدافع ليون لا يتواجد في الخطط طويلة الأمد بالنسبة لإدارة النادي الفرنسي، حسبما أكده أمس موقع “فوت ميركاتوّ”، وكان ليون تعاقد مع بن العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بشكل مجاني قادما من الشباب السعودي، وذلك بعقد ينتهي في صيف 2021.

يبدو أن ليون لا ينوي تجديد عقد المدافع الجزائري، بسبب تمسك البرازيلي جونينيو برنامبوكانو، المدير الرياضي للفريق، بالتعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني.

ويرى جونينيو أن أومتيتي هو اللاعب القادر على مساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة، بحكم إمكاناته الهائلة وخبراته الكبيرة، فضلا عن لعبه في وقت سابق بقميص ليون.

وبات أومتيتي مرشحا للرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، بسبب فشله في استعادة أفضل مستوياته من جراء لعنة الإصابات، حتى أن الصحافة الكتالونية وصفته بالمدافع الزجاجي.

ولم يشارك أومتيتي في أي مباراة مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، بسبب معاناته من إصابة على مستوى ركبته.

ولن تكون مهمة ليون سهلة للفوز بخدمات المدافع صاحب 27 عاما، خاصة وأن هذا الأخير يتواجد أيضا على رادار جوفنتوس الايطالي وإيفرتون الانجليزي.

خطوة أولمبيك ليون تؤكد خروج بن العمري من المخططات المستقبلية للنادي الفرنسي، الذي يضم في صفوفه 3 لاعبين آخرين في محور الدفاع، وهم الإيفواري سينالي ديوماندي، البلجيكي جيسون ديناير والبرازيلي مارسيلو.

واكتفى بن العمري بالمشاركة في مباراة وحيدة مع أولمبيك ليون منذ تعاقده معه في شهر أكتوبر الماضي، وتحديدا خلال المواجهة أمام ليل بالدوري الفرنسي، والتي ظهر فيها لفترة 38 دقيقة فقط.

ورغم تقديمه لمستويات قوية خلال تلك المباراة، ظل «صخرة “الخضر» حبيس دكة البدلاء، حيث لم يشارك في المباريات الأربعة الأخيرة للفريق تباعا أمام سانت إيتيان وأنجيه واستاد رامس وميتز.

ويشكّل بن العمري الخيار الرابع لرودي غارسيا مدرب ليون في مركز محور الدفاع بعد سينالي ديوماندي وجيسون ديناير ومارسيلو، مما يجعل حظوظه في اللعب بانتظام أمرا صعبا للغاية.

ويبدو أن بن العمري تسرّع في الانتقال لليون بحكم رغبته الكبيرة في الاحتراف في أوروبا، حيث لم يدرس جيدا مسألة وقت اللعب الذي سيتمتع به مع ناديه الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن بن العمري يملك بندا في عقده مع ليون يسمح بتمديد استمراره حتى صيف 2022، غير أن هذه الإمكانية تبدو صعبة التحقيق في ظل المعطيات الحالية.