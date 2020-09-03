مارادونا يشيد بالمنتخب الجزائري الذي واجهه في كأس العالم للشباب

ج.ن

أشاد أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، بالمنتخب الجزائري لسنة 1979 الذي واجهه في الدور الربع نهائي من كأس العالم للشباب.

النجم الأرجنتيني نشر على صفحته الخاصة في موقع “إنستغرام”، صورة من مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم للشباب 1979، عندما واجه منتخب الجزائر.

مع العلم أن المباراة انتهت بفوز الأرجنتين بخماسية نظيفة، إلا أن الأرجنتيني وصف أداء المنتخب الجزائري بالقوي وبأنهم لعبوا بشكل جيد على الرغم من الخسارة.

كما تحدث مارادونا، عن انهياره بالبكاء بعد المباراة في غرفة تغيير الملابس بسبب تغييره في الشوط الثاني.