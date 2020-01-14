ماذا تعرف عن مدرب برشلونة الجديد؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني على اتفاقه مع مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين، لقيادة الفريق خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي، حتى

جوان 2022. وقال النادي في بيان رسمي: “توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 جوان2022″، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء، للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

وفي ما يلي حقائق وأرقام عن كيكي سيتين:

الاسم: إنريكي سيتين سولار

اللقب: المايسترو

الولادة: سانتندر في إسبانيا يوم 27 سبتمبر (أيلول) 1958

السن: 61 عاماً

المسيرة الاحترافية

المركز: لاعب وسط

الظهور الأول في الدوري الإسباني: 1977 (مع ريسنغ سانتندر)

الأندية التي مثلها: ريسنغ سانتندر (1977-1985).. أتلتيكو مدريد (1985-1988) لوغرونيس (1988-1992) ريسنغ سانتندر (1992-1996) ليفانتي (1996)

المسيرة الدولية

خاض 3 مباريات مع منتخب إسبانيا (1985-1986)

كان ضمن تشكيلة إسبانيا في كأس العالم 1986 بالمكسيك لكن لم يشارك في أي مباراة

سجله كلاعب

518 مباراة، 95 هدف

الألقاب كلاعب

كأس السوبر الإسبانية مع أتلتيكو مدريد (1985)

مشواره كمدرب

ريسنغ سانتندر (2001-2002)

بولي إخيدو (2003-2004)

منتخب غينيا الإستوائية (2006)

لوغرونيس (2007-2008)

لوغو (2009-2015)

لاس بالماس (2015-2017)

ريال بيتيس (2017-2019)

برشلونة (2020- )

الألقاب كمدرب

لقب دوري الدرجة الثالثة مع لوغو (2010-2011)

أفضل مركز

السادس مع ريال بيتيس والتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي (2017-2018).