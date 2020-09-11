ماذا بقي من ذكرى 11 سبتمبر؟

بقلم احسن خلاص

صرنا نبتعد زمنيا أكثر عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقد مر عليها اليوم 19 عاما ولا تزال آثارها وتداعياتها ماثلة تدير واقع العلاقات الدولية وتلقي بظلالها على المشهد داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم الإسلامي بعد أن انخرطت حكومات الدول الأوروبية والأفريقية والعربية مع الزحف الأمريكي تحت عنوان التحالف العالمي لمحاربة الإرهاب الذي لم يكن في الحقيقة إلا إعادة توزيعه على الخارطة بالقضاء نسبيا على وصاية تنظيم القاعدة وإنشاء وصاية جديدة سميت بتنظيم الدولة (داعش) تزامنا من ادخال العالم العربي في مستنقع الفتن عام 2011 أي بعد عشر سنوات من اندلاع الأحداث.

غير أن الأمريكيين يتجهون مع مرور الزمن إلى اعتبار الذكرى مجرد حدث من أحداث التاريخ الأمريكي المأساوية التي انحسر الاحتفال بها وانحصر على الضحايا الذين يلتئمون قرب مواقع الانفجارات في مواقيتها، يلقون كلماتهم التأبينية بحضور حاكم نيويورك قبل أن ينصرفوا ويضربوا لأنفسهم الموعد العام المقبل.

وكاد موعد الاحتفال هذه المرة أن لا يخرج عن الصورة التي سقناها عن الأهمية المتضائلة التي صارت تعطى للحدث الذي أصبح مثل أحداث هجوم بيرل هاربر أو مختلف أنواع الإعصار التي تصيب الولايات المتحدة الأمريكية، كاد أن يمر بشكل عابر لولا أنه جاء في سياق زمن الكورونا الذي صار يصبغ الأحداث والذكريات بصبغته ويلقي بظله. إذ كانت بروتوكولات مراسيم الذكرى مختلفة تماما هذه المرة عما درجت عليه عائلات الضحايا من قبل فقد عمد الكثير منها إلى إرسال تسجيلات إلى ساحة الوقفات التذكارية التي عرفت حضورا محدودا طبق فيه التباعد الجسماني بشكل صارم.

كانت الذكرى هذه المرة فرصة لمدينة نيويورك لتبكي حالها وهي تواجه الخسائر الناجمة عن وباء كورونا إذ أنها تعد من أكثر المدن تضررا على صعيد عدد الإصابات والوفيات التي بلغ عددها 23 ألف حالة والانعكاسات على الحركية الاقتصادية والتجارية التي يقدر الخبراء صعوبة عودتها إلى الحالة الطبيعية قبل ثلاث سنوات مع ما تعانيه من تبعات انتقال العديد من الوظائف إلى العمل عن بعد مثل المصارف وشركات التأمين وهو ما أثر على الخدمات التجارية الأخرى مثل المطاعم لاسيما مع التراجع الرهيب لعدد السواح بعدما كانت نيويورك تستقبل أكثر من 60 مليون سائح سنويا. وبمقابل غياب السواح صارت شوارع نيويورك تؤوي المشردين بعد إغلاق مراكز الإيواء فضلا عن عودة انتشار الجريمة بشكل رهيب وعلى رأسها جرائم القتل وهي الوضعية التي صارت مادة للتناوش السياسي بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية نيويورك وحاكمها العام وهما من الحزب الديمقراطي بضعف الكفاءة والتراخي في الوقت الذي اتهمه هؤلاء بالتقاعس في المساعدة المالية للولايات والمدن ذات الأغلبية الديمقراطية لتعويض خسائرها من الإيرادات الضريبية.

ها هو كورونا وقد كاد ينسي الأمريكيين عامة وأهل نيويورك خاصة وقع الأحداث وتأثيرها النفسي بالرغم من أن الآلاف من الضحايا لا يزالون يعانون من الآلام النفسية والجسدية، وذهب الرئيس الأمريكي إلى حد اعتبار ما سببه كورونا من تدمير أكبر بكثير مما سببه هجوم اليابانيين على قاعدة بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وكما كانت لكبريات الأحداث تأثيرات على مسار العلاقات الدولية مثل التأثير الذي لا تزال تحدثه تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر فإن العالم ينتظر تحولات عميقة في وضع العلاقات الدولية كما ينتظر أزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب الشلل الذي أحدثه الوباء لمدة عام كامل على مجمل قطاعات النشاط الاقتصادي والتجاري.

لم يعد للتفجيرات مكان في أجندات الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولا لما يلحق بها من موضوعات ومشاغل تتعلق بمكافحة الإرهاب والتدخل في نزاعات وأزمات الشرق الأوسط ذات الصلة بالثورات العربية إذ أن الأنظار صارت تتجه اليوم إلى حل المعضلة الأولى الرئيسية وهي تعزيز الصمود أمام جائحة كورونا التي بلغ حصادها داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد أكثر من 6 ملايين مصاب ومواجهة آثارها الاقتصادية فضلا عن معالجة الاختلالات الاجتماعية خاصة ما عرفته أمريكا من مظاهر عدوانية عنصرية أبرزها مقتل جورج فلويد وما تبعها من أحداث شغب.

لقد صارت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر ذكريات بعيدة بعد مرور 19 سنة فقط عليها بل أن الأمريكيين لا يرون فيها إلا انعكاسات سلبية لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية القائمة على التدخل العسكري وتنصيب نفسها دركيا على العالم وما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي حاولت فرضه والحروب الصليبية الجديدة التي كان يضطلع بها آل بوش قبل أن تتراجع أمريكا عن سياسة الغزو في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي اعتمد سياسة أخطر وهي زرع تنظيمات “جهادية” في المناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية مثل العراق وأفغانستان وغيرهما لتنطلق منها أخطر العمليات الإرهابية التي لم تتوجه هذه المرة صوب المدن الأمريكية بل كان مسرحها العالم العربي والإسلامي.

غير أنه ومع هذا الاتجاه العام نحو تجريد الأحداث من شحنتها العاطفية الانفعالية لتدريس كحدث تاريخي محض، إلا أن التفجيرات لم تكشف بعد كل أسرارها ولا تزال تظهر فرضيات تفند الرواية الأمريكية الرسمية بالرغم من اعتراف زعيم القاعدة الراحل أسامة بلادن في تسجيل منسوب إليه مسؤولية تنظيم القاعدة عن هذه التفجيرات.