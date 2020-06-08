ماذا بعد تجاهل الجزائر المبادرة المصرية

بقلم: احسن خلاص

لم ينتظر طويلا رد الخارجية الجزائرية على إعلان القاهرة المتضمن مبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية عقب الهزيمة التي منيت بها قوات خليفة حفتر في الإقليم الغربي لليبيا، فقد جاء البيان الذي وقعه الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف يحمل في طياته انزعاجا جزائريا من الإطار الذي جاءت به هذه المبادرة التي يبدو أن القيادة المصرية استعجلت الموقف لإنقاذ حلفائها في ليبيا وضمان خروجهم بشرف بدل البحث بجد ونية حسنة عن حل شامل يحقق السلام ويضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

وتعمد بيان الخارجية تجنب ذكر مصدر المبادرة واكتفى للتعرف عليها بالإشارة إلى كونها الأخيرة من نوعها وأنها ليست المبادرة الوحيدة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في إشارة إلى أن القيادة المصرية، وإن لم تنشئ مبادرتها من عدم إلا أنها فقزت على إرادة جميع الشركاء لاسيما دول الجوار والدول المحيطة والمعنية بالنزاع الليبي بما فيها الدول الكبرى وقدمتها وكأنها عرض لأرضية مفاوضات قد يتخذ فشلها مطية لاستئناف العدوان بعد أن تتمكن قوات حفتر من استعادة أنفاسها.

ثم راح البيان يخاطب الرأي العام الدولي ويذكر بأن الجزائر ليست طرفا في النزاع مثل ما هو حال صاحب المبادرة وأن اهتمامها به إنما ينبع من الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح الحيوية المرتبطة بالسلم والاستقرار خاصة على حدودها الشرقية. وبهذا الصدد أكد البيان وقوف الجزائر على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وهو ما يؤهلها أكثر من أي طرف من الجوار أو البلدان التي اعتادت الخوض في الملف الليبي لأن تلعب دور المنشط لعملية السلام والمحرك لعجلة الحل السياسي فشرعيتها في ذلك لم تنزل فجأة من السماء فهي ثمرة جهود متواصلة منذ بدء الأزمة عام 2011 من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل شامل ونهائي من جهة ومن أجل التخفيف من وطأة الظروف الناجمة عن الحرب وتبعاتها من جهة أخرى، وقد كانت هذه الجهود على أصعدة متعددة من مساعي ديبلوماسية ومساعدة لوجستية وتضامن إنساني وأخوي تجاه الليبيين دون استثناء.

ويحمل البيان إشارة ضمنية بأن مصر اغتنمت فرصة غياب مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للقفز على القناة الأممية لطرح المبادرة بالرغم من إشارتها نظريا إلى المرجعية الأممية مذكرة أن الجزائر تظل دائما، وبالرغم من علاقات الأخوة والجوار مع ليبيا، تتحرك وفق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن واحترام إرادة الشعب الليبي. وهي شروط لا تؤهل مصر بالضرورة لأن تكون وسيطا في النزاع فضلا عن أن تكون حكما أو راعيا لعملية الحوار من أجل التسوية السياسية. فما يمكن أن تقوم به مصر هو أن تضم جهودها إلى جهود دول الجوار الليبي لاسيما الجزائر وتونس بحمل بنغازي على الانخراط في الحوار الشامل من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية الذي خلص إلى أن الأمر لا يتعلق بمبادرات قطرية متفرقة فالمشكلة تخص مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين عليهم واجب تنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق.

قد لا نحتاج إلى التذكير بانخراط الجزائر في طريق حل الأزمة الليبية منذ بدايتها بعد أن وقفت موقفا حياديا عند اندلاعها بالرغم من محاولات المجلس الانتقالي الليبي عام 2011 إقحام الجزائر في مستنقع النزاع من خلال الادعاء بأنها أرسلت فرقا من المرتزقة لمساعدة القذافي كما استنكرت التدخل العسكري لحسم الصراع لهذا الطرف أو ذاك بدل السعي إلى إيجاد حلول سياسية بالحوار وعند انسحاب القوى العسكرية الخارجية وجدت ليبيا الجزائر إلى جانبها حيث ساعدتها على تكوين شرطتها لدعم النظام والأمن المدنيين كما كانت مساعيها الديبلوماسية حثيثة قبل أن تتعرض السفارة الجزائرية في طرابلس لاعتداء اضطر الجزائر لسحب سفيرها وغلق السفارة.

ولم يمنع هذا الحادث الجزائر من مواصلة جهودها إلا أن الوضع الداخلي المرتبط بغياب الرئيس الدولة عن الساحة الداخلية والخارجية جعل تلك الجهود لا تتعدى مرافقة القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن واستضافة جولات من الحوار بين مختلف الفصائل السياسية البعيدة عن الإرهاب، وهي الجولات التي لم تمكن للجزائر من لعب الدور ذاته الذي لعبته في تسوية الأزمة في مالي.

وتعود الجزائر تدريجيا إلى الساحة الليبية بعد فترة فراغ صاحبت الحراك الشعبي، من خلال تأكيد الرئيس تبون أن لا حل للأزمة الليبية دون مشاركة فعالة للجزائر التي تعلن استعدادها لخوض دور الوساطة إذا ما رغب الليبيون على مختلف أطيافهم في ذلك وقد لمست الجزائر هذه الرغبة بصدق عند الليبيين غير المرتبطين بأجندات خارجية. وفي سياق تذليل الصعاب دخلت الجزائر في نشاط ديبلوماسي مكثف من قبل الرئيس تبون أو من قبل وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم تجاه الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالنزاع وشاركت في مؤتمر برلين إذ أكدت أن تفعيل الحصار على إرسال السلاح إلى ليبيا المقرر عام 2011 يجب أن يشمل منع التدخل العسكري لأي بلد في ليبيا مهما كان شكله. وقد كان للتدخلات العسكرية في ليبيا، ولا يزال، تأثير كبير على الجزائر التي عليها أن تجند نصف مليار دولار سنويا لحماية حدودها المترامية مع ليبيا وهي على ألف كلم. وهو ما يحتم عليها إيجاد سبل جديد لتفعيل دورها على جميع الأصعدة لإيجاد حل نهائي للأزمة.