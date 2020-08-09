ماذا بعد التدمير الشامل

بقلم احسن خلاص

يستمر الكشف عما كان يخفيه عهد دام لأكثر من ثلاثين سنة من الفساد السياسي والأخلاقي ووهن المؤسسات والجنون والعمالة للخارج وغيرها من الآفات، آخرها وليس أخيرها ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار من تحويل ونهب للمال العام في قطاع الصحافة على شكل اعلانات اشهارية. وبهذا لم تبق في الجزائر مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة والأمة لم تطلها يد الإفساد والإهانة ولم تخدش سمعتها ولم يطعن في صدقيتها.

وهم يتطلعون بقوة لعهد جديد، يرث الجزائريون خرابا أكبر من الخراب الذي ورثوه بالأمس عن النظام الاستعماري، يكتشفون أن ما كان يقدم بأنه مؤسسات لم يكن إلا زيفا مغلفا بخطابات منمقة وجميلة وما كان يبدو سياسات لم يكن إلا ذرا للرماد في العيون. غداة الاستقلال الوطني كان الجزائريون واعين أن عليهم الانطلاق من الصفر ووضع الأسس لبناء كل شيء على أرضية مليئة بمخلفات الصراعات المنطوية خلال حرب التحرير لكن الأمل كان دائما قائما في غد أفضل وجزائر تعود تدريجيا إليهم.

وبين العام الماضي وهذا العام تعيش الجزائر مرحلة من أخطر مراحلها، مرحلة تدمير الموروث من المؤسسات والسياسات دون الشروع بقوة ووضوح رؤية في بناء مؤسسات وسياسات جديدة إلى درجة تحولت معها هذه المؤسسات إلى جثث هامدة وهياكل دون روح وإلى أدوات غير صالحة للاستعمال بالنظر إلى أنها فقدت المحرك الأساسي الذي يجعل منها مؤسسات فعالة ومحركة في خدمة دولة حديثة ذات صدقية وهو عامل ثقة الشعب.

لم يعد الشعب يثق في أحد ولا في أي مؤسسة من المؤسسات وصار يرى فيها خيانة الأمانة وآخر هذه المؤسسات التي كشف عن عورتها المؤسسات الإعلامية التي اطلع الرأي العام على حجم فساد عدد كبير من ملاكها ومسؤوليها بما أخذوه من أموال الإشهار دون وجه حق ودون أن يعود ذلك بالخير على المهنة وأصحابها وهي الفضاىح التي لا تمس هؤلاء المسؤولين والملاك فحسب بل تصيب صدقية الصحافة الوطنية والمستقلة منها بالأخص في مقتل في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى أن تلعب الصحافة الحرة النزيهة دورا محوريا أساسيا في الدفع إلى العهد الجديد الذي يتطلع إليه كل الجزائريين قبل أن يتسلل إليهم اليأس من جديد.

لا تزال الجزائر تعيش مرحلة قد تمتد طويلا وهي مرحلة هدم البنيان وإزالة الركام، مرحلة لم تكشف بعد عن كل أسرارها ولم تخرج الأرض كل أثقالها ولم تحدث بعد بكل أخبارها، عمليات هدم طالت جميع مؤسسات الدولة وامتدت إلى المؤسسات الخاصة لكنها لا تمر دون أن تحدث أضرارا جانبية. فالفساد الذي تورط فيه رجال ونساء هذه المؤسسات لم ينقلب ضدهم وحدهم بقدر ما انقلب على المؤسسات ذاتها ونال من قيمتها وقوتها وقدرتها على لعب أي دور إيجابي في المرحلة المقبلة، فالاحكام التي صدرت في حق الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين أفقدت الجهاز الحكومي ما بقي من ثقة إذ صار ينظر إلى الحكومة الحالية كما قد ينظر إلى الحكومات القادمة على أنها امتداد للحكومات الفاسدة إذ ليس بالإمكان أبدع مما كان كما أن التزوير وشراء الذمم التي ميزت البرلمان السابق والحالي جعل عملية تجديد الهيئة التشريعية على أسس جديدة ضربا من الخيال الممنوع. ويمكن القياس على ذلك لدى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع فلا ثقة في نقابة ولا في منظمة أرباب العمل ولا صدقية في أي حزب ولو كان جديدا يدخل مؤسسوه النضال السياسي لأول مرة.

لا تزال الجرافات لم تستكمل بعد عملية هدم البنايات لتترك المجال لمهندسين جدد يتصورون بناءا جديدا ينطلق من مشروع يؤمن به الجميع ويشعرون بامتلاكهم له بدل أن يمتلكهم الشك أن القادم إنما هو بنايات قصديرية جديدة لا تقل هشاشة وغشا عن البنايات المدمرة. فالمرحلة حرجة جدا وأخطر مما يمكن أن يتصوره المتفائلون ونحن منهم إذا لم تقرأ قراءة ذكية وإذا لم تكن مواجهتها قريبة وبرؤية متينة بعيدة عن الترقيع والتلفيق.

إن أخطر ما يمكن أن يمر به بلد أن تهان مؤسساته وأدوات تسييره، أن تضعف حكومته وبرلمانه وجيشه وإدارته وصحافته ومجتمعه المدني، أن لا يثق أحد في أحد وأن يمتد الطعن وعمليات التدمير إلى جميع رموزه ومعالمه التاريخية ويقدم الجميع بثوب الخيانة والفساد دون أن يقدم له البديل. وأخطر من ذلك اللامعيارية التي أخذت تسيطر على الحياة العامة وبقايا المؤسسات المدمرة. فبقدر ما تظهر عمليات الكشف عن الفساد المعمم محمودة في ذاتها بما تحمله من إشارة إلى صحوة في الضمير وهبة لإنقاذ الدولة من الانهيار التام بقدر ما تؤدي إلى أضرار جانبية مدمرة للعلاقة بين الدولة والمجتمع عندما ينتقل الشك في صدقية الأفراد إلى التشكيك في مكانة وصدقية المؤسسات وهو أخطر على البلد إذا لم تقم ثورة ثقافية جديدة تعيد ربط المجتمع من جديد بالنخب الحاكمة والمسيرة ضمن مؤسسات تكون قد تخلصت من الأدران التي التصقت بالمؤسسات السابقة التي نخر جسدها المال الفاسد.

وخلاصة القول أنه، إذا كانت عملية الهدم المؤسساتي شرا لابد منه وضرورة أملتها انتفاضة الشعب في حراكه الواسع فإن عملية بناء مؤسسات جديدة بديلة أهم من الناحية التاريخية فهي التي تضمن ديمومة الدولة وتحفظ حيويتها وتيسر تقدمها.