مؤلفاتي تنتصر لكيان المرأة المظلومة

فتحت الروائية فاطمة بومدين قلبها ليومية” الوسط ” في هذا الحوار الخاص أين تطرقت لروايتيها ” إيلياء” و”إسراء ” التي أثرت بهما المكتبة الجزائرية بصفة خاصة، والأدب الجزائري والعربي بصفة عامة ، وهذا راجع لمضمونهما الشيق والفريد من نوعه لما يحمله من دلالات ، وهذا ما سيكتشفه القارئ العزيز من خلال هذا اللقاء ، كما أن هذه المبدعة استطاعت أن تنتصر لقضايا المرأة المظلومة وفي هذا الصدد أكدت لنا أن “عماد المجتمع” تستحق أن تجعل منها فخر إبداعاتها.

بداية، من هي فاطمة بومدين؟

فاطمة بومدين من مواليد 20 أكتوبر 1994 بدائرة فرندة ولاية تيارت، الجزائر متحصلة على شهادة ليسانس في الأدب العربي من جامعة ابن خلدون بتيارت ، أزاول الدراسة بنفس الجامعة من أجل الحصول على شهادة الماستر في السنة الحالية تخصص “حضارة و معاصرة”، كاتبة روائية صدر لي روايتين بعنوان “إيلياء” ،” سمراء “عن دار آدم مرام للنشر. محررة بجريدة أفريكانو الثقافي بمصر. وعضو في مجلة” البهجة “بالعراق، أجريت حوارات إذاعية و تلفزيونية داخل وخارج الوطن أذكر منها “مونت كارلو الدولية” بفرنسا، و برنامج “صباح النور” بيروت لبنان.

لمن تقرئين؟

أنا مهتمة بالأدب الأجنبي لذلك معظم قراءاتي تكون لروائيين عالميين مثل : بلزاك، و هيغو، و لورانس.

ما المعاني التي تحملها روايتك” إيلياء” ؟

تحمل رواية إيلياء بين دفتيها قصتين في قصة واحدة. حيث تبدأ الرحلة مع فتاة اِختارت قوارب الموت وسيلة للهروب من الاضطهاد والتهميش الأسري الذي سببه الخضوع الكلي للعادات والتقاليد، لتكون فرنسا وجهة لها… لا يكون الوصول سهلا لكنها تصل، هكذا هي البدايات دائما مؤلمة ومرهقة. تعمل سنينة كخادمة في مزرعة فرنسية بمساعدة من رجل عجوز وبين جدران هذه المزرعة تتعرض للاغتصاب ليس مرة بل مرات ثم تطرد كأنها حيوان بمجرد أن يظهر حملها تمر الأيام تنجب طفلة جميلة اسمها “سمراء” و تتزوج بطبيب بيطري بعد الكثير من المعاناة لتنكسر مرة أخرى اثر خيانة هذا الزوج، تأبى الاستسلام و تواصل البحث عما تفقده لتجده في نهاية المطاف لكن الحياة هي الحاجز هذه المرة ولن تحصل على فرصة لتعيش عرفت ذلك حاربت لكنها استسلمت في النهاية معلنة الاكتفاء من ضربات الحياة تاركة خلفها ابنتها الصغرى إيلياء.وهذا مقطع منها سأهديه للقراء الأعزاء في كل مكان : في مساء هذا اليوم بينما كان الخلواني يجلس أمام المدفئة و البخار الكثيف يخرج من أنفه و فمه مثل حصان خرج للتو من السباق و هو يحاول نزع حذاءه المُوَحَل مقربا في الوقت ذاته أقدامه المبللّة الكبيرة و كأنها أقدام ديناصور من الموقد ، كنت قد اتكأت على النافذة ورُحت أتأمل جمال هذه الليلة السحرية في صمت. باذلةً جهدا كبيرا لأكون مسرورة إلا أني أجد نفسي حزينة ، تعتليني برودة تَشُل عواطفي و تُخدرني حتى العظم . و لا أزال كذلك حتى لمحت فجأة انعكاس صورة ناجية وهي تطل برأسها في تخفٍ ثم تبادلت إشارات غير مفهومة مع الخلواني وبدا أنه يفهمها و انسحبت بعد ذلك بحركات خفيفة سلسة دون أحداث أي ضجة. لم أَلْتَفِت ولم تَصدُر عني أي حركة تثير الشك أو الانتباه في تلك اللحظة إنما تصرفتُ بحكمة وبقيت متخشبة.

ماذا عن مضمون روايتك” سمراء “؟

رواية” سمراء ” تابعة لروايتي الأولى ” إيلياء” كونهما تشكلان معا ثنائية بدون عنوان تتحدث هذه الأخيرة عن الابنة الكبرى التي أنجبتها سنينة جراء عملية الاغتصاب من طرف صاحب المزرعة وتصف نشأتها على يد زوج أمها، ثم عيشها في باريس وزوجها الطماع. و من خلال المشاهد الظاهرة في كلتا الروايتين هناك صور للمرأة عبر مراحل مختلفة (المرأة المتمردة، العاملة، المغتصبة، العشيقة، الأم العزباء ، الزوجة و أخيرا العليلة ). وهذا مقطع منها على أريكة من المَرْمَرْ الأحمر و الأخضر المُذهَب جلست عذراءٌ شابَةٌ سمراءٌ شَفِيفَةٌ البشرة جميلة ذات عينين مرحتين و اِبتسامة ساخرة ، فمها مثيرٌ وملامحها رقيقة تجعل الناظر إليها يُصابُ برغبَةً مَحمُومَةٍ في جَوفِ بطنِهْ. جلست ترقُبُ طَاولَةً وكراسيٍ من خشبِ الجوز و ستائر من الكاليكوت الأحمر المؤطر بعصائب صفراء ذهبية ، ثم وقفت ولمست بيديها الرخوتان الحيطان المزركشة هي الأخرى بورقٍ أحمر مذهبٍ يلمع مُمرِرَةً إياها على مِدفأة القِيشَاني الأبيض التي تبدو تحفة نادرة من طراز لويس الخامس عشر غير مُخفِيةٍ إعجابها الشديد بساعةٍ جدَاريةٍ نَواسَةٍ ومَرَايَا مُصَدَفَةُ الحواشي و الكثير من الأَثَاثِ المُنَجَدْ . وفي هذه الأثناء كان أنفها يتحَسَسُ رائحة السَوسَن التي تغطي الأجواء وصوتها الداخِليُ يقول: يا له من صالونٍ تقليدي فخم و جميل! اِنّه حقا تُحفة نادّرة.

لمن أهديتهما؟

رواية “إيلياء” أهديتها إلى خالتي الحبيبة: عائشة مسعود وإن لم يفهم الجميع وجهتي أنت ستفهمين، بينما أهديت روايتي الثانية “سمراء” إلى: عائلتي الصغيرة ذلك الطريق الذي مررنا به في فصل الخريف، اتخذته الزهور موطنا لها الآن.

ما هو شعورك وأعمالك تقدم اليوم كبحث أكاديمي لنيل شهادة الليسانس في الجامعة الجزائرية؟

أشعر بالفخر طبعا، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لي وأوجه من منبر يومية “الوسط” كل الشكر للطالبتين مراح مروة وبوطمين أحلام من قسم اللغة والأدب العربي تخصص: نقد ومناهج بكلية الآداب واللغات التابعة لجامعة عباس لغرور بخنشلة لاختيارهما ( سيميائية العنوان في روايات فاطمة بومدين – ” إيلياء – سمراء” ) كعنوان للبحث المقدم لقسم اللغة والأدب العربي لاستكمال مواد شهادة ليسانس للسنة الجامعية 2019 – 2020 وأغتنم هذه الفرصة لأشكر الأستاذة”سامية بوعلاق” التي أشرفت على هذا البحث الأكاديمي.

حدثينا عن دار النشر التي تعاملت معها في مؤلفاتك؟ ولماذا وقع اختيارك على هذه الدار بالذات؟

تعاملت مع دار آدم مرام للنشر والتوزيع والتي اخترتها بسبب المعاملة والسمعة الجيدة، كما أن شروط العقد كانت مناسبة لإمكانياتي.

هل ساهمت العائلة في تشجيعك لاقتحام عالم الكتابة والنشر؟

الفضل في اقتحامي لعالم الكتابة يعود لدعم أخي الأكبر وتحفيزه المتواصل لي ماديا ومعنويا.

كيف تقضين وقتك مع الحجر الصحي المنزلي؟

أقضي معظم الوقت بين صفحات الكتب والمجلات وكذا البحث من أجل تحضير مقالاتي.

هل أنت بصدد التحضير لمولود أدبي جديد؟

نعم. كما ذكرت في حواراتي السابقة أنا الآن أكتب في مجال القصة.

ما هي السبل لتعزيز قدراتك الإبداعية؟

المطالعة كانت ولازالت الطريقة والسبيل الوحيد الذي ألجأ له لتعزيز خلفيتي الفكرية وتنمية قدراتي الإبداعية.

كيف هي علاقتك باللغة الكورية؟

علاقة جيدة. حيث أنني تعلمت هذه اللغة بعد جهد كبير، ولحد الآن لازلت خلفيتي ضعيفة فيها بسبب قلة الممارسة.

كيف كان تفاعل القراء مع إصدارتك الأدبية؟

التفاعل كان جيدا جدا تجاوز كل توقعاتي، ولحد الآن لم تصلني أي انتقادات على ثنائيتي، بل كل ما وصلني من رسائل كان إيجابي جدا ومحفز.

هل ساهم الفيسبوك في توطيد علاقتك بالكتاب العرب؟

ساهم بطريقة غير مباشرة في تحقيق المبتغى المطلوب، و عزز علاقاتي مع الكتاب و الصحفيين و دور النشر داخل وخارج الوطن.

حدثينا عن النشاط الأدبي والثقافي بفرندة؟

النشاط الثقافي ” بفرندة “ضعيف جدا، ويكاد يكون شبه منعدم خاصة في ظل هذه الظروف الصحية التي تمر بها الجزائر والعالم بأسره .

ألا ،تنوين ترجمة أعمالك إلى اللغات الأجنبية مثل الكورية والإنجليزية؟

طبعا لدي رغبة شديدة في ترجمة أعمالي للغة الفرنسية والإنجليزية، أما اللغة الكورية فلم يحن وقتها بعد.

هل هناك حركية الثقافية بجامعة ابن خلدون بتيارت؟

نعم، أعتقد أن هناك حركة ثقافية بجامعة ابن خلدون بتيارت لكن بنسبة ضئيلة.

هل أنت من مساندي أفكار، طبيب الحضارة مالك بن نبي؟

نعم أنا أساندها بقوة، وأرى أنه من الغباء ألا يساند المرء أفكار قوية وعميقة كأفكار مالك بن نبي.

قضايا المرأة حاضرة بقوة في كتابتك، فما سر هذا التوظيف يا ترى؟

المرأة كانت هامش ثم تحولت إلى مركز بعد عناء طويل فأصبحت تشكل بصورتها وصوتها ومداخلاتها و إنجازاتها ثورة بحد ذاتها. أَوَلا يستحق هذا أن أجعل منها فخر إبداعاتي.

هل من كلمة أخيرة ؟

ألف تحية وشكر لكل من ساندني في رحلتي الإبداعية، متمنية النجاح والتوفيق لكل شخص حلم يوما ويحاول تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع، دون أن أنسى شكر فريق جريدة “الوسط” وعلى مجهودكم الشخصي المبذول في سبيل خدمة الثقافة والمثقفين بشكل عام.

حاورها: حكيم مالك