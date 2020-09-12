مؤسستان على الورق استفادتا من قروض بالملايير

فجرت الجلسة الثانية من محاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد بمحكمة الجنح لسيدي محمد بالجزائر العاصمة فضائح من العيار الثقيل ،أبطالها شركات كونيناف ” سارل كوجي سي ” و” سارل تراكس ” التي تبين أن هذه الشركات موجودة على الورق و لاتمارس أي نشاط ، في حين أنها استفادت من مبالغ مالية كبيرة على شكل قروض دون تبرير الأهداف منها ما عدا نهب المال العام.

هذا وقد تفاجئ القاضي وهو يسائل الممثلين القانونين لهذه الشركات بأنهم لايعرفون نشاطها ، فخلال استجواب الممثل القانوني لشركة “ سارل كوجي سي ” أنه باشر العمل مع كونيناف منذ سنة 2016 ، لكنه لا يعلم الملفات وصفقات التي تم إبرامها من طرف ذات الشركة في نفس السنة، ولا بالأوعية العقارية التي استفادت منها الشركة، ولا بالقروض التي تحصلت عليها الشركة ولا وجهتها بالرغم أن الشركة استفادت من قرض ب130 مليون دج من البنوك الجزائرية ، وأكدا أن الشركة في حالة خمول ولا تنشط أبدا.

من جهته كشف الممثل القانوني لشركة “ سارل تراكس ” أن الشركة كانت مفتوحة لكن بدون نشاط وأنه لايعرف إلا أن مسيرها رضا كونيناف وأنه من المفروض أنها تنشط في مجال البناء لكنها لم تنشط يوما كما أنه لايعلم شيئا عن الامتيازات التي استفادت منها الشركة في إطار الامتيازات من مجلس الوطني للاستثمار كما نفى علمه بان الشركة استفادت من 92 مليار ولا وجهتها مشيرا أن أغلب شركات كونيناف كانت مفتوحة بدون نشاط.

محمد بن ترار