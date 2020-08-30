مؤسسة البريد السريع EMS فرع مؤسسة بريد الجزائر “الأولى” إفريقيا وعربيا

تربعت مؤسسة البريد السريع فرع مؤسسة بريد الجزائر، على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في أحدث تصنيف للاتحاد البريدي العالمي UPU.

تصدرت مؤسسة البريد السريع الدول الإفريقية و العربية، فيما احتلت المرتبة 16 في الترتيب العالمي من بين 198 دولة وذلك حسب آخر تقرير للاتحاد البريدي العالمي بتاريخ 28 أوت 2020.

مما يجب الاشادة به هو مثابرة مؤسسة البريد السريع في ضمان استمرارية خدماتها على الصعيدين المحلي والدولي رغم الظروف الراهنة المصاحبة لجائحة كوفيد_19، مما جعلها تتقدم من المرتبة 41 طي السنة الحالية إلى المرتبة 16 مع نهاية اوت 2020، في خين كانت ضمن تصنيف 158 سنة 2016.

و حسب ذات التقرير للإتحاد البريدي العالمي، فإن مؤسسة البريد السريع أحرزت تقدما ملحوظا خلال السداسي الأول لعام 2020، وذلك ما أكدته المؤشرات، حيث حققت المؤسسة 94 % من عمليات التسليم وفق الآجال المحددة، كما سجلت 92 % في مؤشر التكفل بشكاوي وطلبات الزبائن و شركاء الخدمات اللوجيستية حول العالم، للاشارة فإن النتائج تم رصدها من خلال أنظمة وعمليات مصممة من خبراء من الاتحاد البريدي العالمي.

أخيرا، وضمن الآفاق المستقبلية لعام 2021، فإن البريد السريع فرع مؤسسة بريد الجزائر يسعى و هدف الحفاظ على الريادة على المستوى الإفريقي و كذا العربي من بين 198 دولة ضمن الإتحاد البريدي العالمي.