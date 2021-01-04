ليون مستعد لتقديم عرض لـ سليماني لاستقدامه 6 أشهر فقط 

ج.ن

لا يزال اسم الدولي الجزائري إسلام سليماني يتصدر المواقع الرياضية الفرنسية خاصة أن وضعيته الحالية مع ناديه ليستر سيتي الذي بقي في عقده معه 6 أشهر فقط، تثير لعاب عديد الأندية بعد تجربته الموفقة الموسم الفارط مع موناكو، وفي هذا الصدد تبقى أندية ليون، مرسيليا وسانت إيتيان بدرجة أقل أبرز المهتمين بخدماته رغم راتبه المرتفع وهو الذي ينال حاليا مع “الفوكسيس” حوالي 4 ملايين أورو سنويا. موقع “فوت ميركاتو” كشف أمس أن إدارة أولمبيك ليون عادت بقوة للتفكير في استقدام المهاجم صاحب 33 سنة بعد فشل صفقة ضمه في “الميركاتو” الفارط بسبب بقاء الدولي الهولندي مميفيس ديباي في التشكيلة وعجز برشلونة استقدامه رغم الضغط الشديد الذي فرضه رونالد كومان على مسؤوليه.

يسعى سليماني إلى تغيير الأجواء، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل خروجه من حسابات برندن روجرز مدرب “الثعالب”.

ويريد سليماني مواصلة اللعب في المستويات الأوروبية الكبرى، بدلا من الانتقال إلى إحدى البطولات الخليجية، رغم تلقيه العديد من العروض في الآونة الأخيرة من أندية سعودية وقطرية.

وكان النجم الأسبق لشباب بلوزداد قد قدم مستويات قوية مع نادي الإمارة الفرنسية خلال النسخة الماضية من “ليغ 1″، بتسجيله 9 أهداف وصناعته 7 أخرى خلال 16 مباراة.