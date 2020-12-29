ليون الفرنسي يضع اسلام سليماني أولوية في “الميركاتو” الشتوي

ج.ن

أصبح المهاجم الجزائري إسلام سليماني أولوية عند المدير الرياضي لفريق ليون البرازيلي جونينيو حسبما أكدته الصحافة الرياضية الفرنسية، خصوصاً وأن عملية ضم الدولي الجزائري لن تكون بتلك الصعوبة نظراً لوضعيته الحالية مع فريقه ليستر سيتي.

وأكد المصدر نفسه أن إسلام سليماني بصدد التفاوض على إنهاء عقده مع فريقه ليستر سيتي الإنجليزي، والذي سينتهي الصيف المقبل، قبل فتح المفاوضات مع نادي ليون أو أي نادٍ آخر يريد خدماته من موقع ووفقاً لشروطه الخاصة.

وخاض المهاجم الجزائري إسلام سليماني الموسم الماضي تجربة رائعة في الدوري الفرنسي مع موناكو، لكن الأزمة المالية التي ضربت الأندية الفرنسية بسبب فيروس كورونا دفعت نادي الإمارة لعدم تفعيل بند شراء عقده من ليستر سيتي.

ويكتفي هداف “الخضر” باللعب حالياً مع رديف فريق ليستر سيتي، وظهر فقط لدقائق قليلة هذا الموسم مع الفريق الأول في منافسات “البريمرليغ” كانت ضد أستون فيلا، وذلك بعد إصابة كان قد تعرض لها نجم الفريق جيمي فاردي.

ويرتبط المهاجم سليماني (32 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2021. لكن المدرب بريندان رودجرز طالب من الدولي الجزائري بِالبحث عن فريق آخر يُمثّل ألوانه.

ويُعدّ نادي أولمبيك ليون ثاني أندية “الليغ 1” اهتماما بِانتداب سليماني، بعد فريق سانت إيتيان.