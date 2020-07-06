ليس هناك اجندة للحجر الصحي الشامل في الوقت الحالي

أكد وزير الصحة والسكان ولإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، ان لا يوجد في اجندة السلطات المعنية حاليا فرض حجر صحي شامل .

وقال الوزير بن بوزيد في ندوة صحفية ان قرار فرض الحجر الصحي خارج عن نطاق وزارة الصحة مضيفا في السياق ذاته أن اللجوء للحجر الصحي الشامل ليس بالأمر السهل مؤكدا أن فرض الحجر الصحي الشامل حاليا “ليس في أجندتنا، ولا نتمنى أن يكون هناك فرض للحجر الصحي ” كما برر وزير الصحة أسباب ارتفاع وفيات الفيروس في الجزائر الى عوامل عديدة من بينها عدم الإلتزام بإرتداء الأقنعة الواقية خصوصا بالشوارع مشيرا الى أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100 بالمئة من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 بالمائة تكفي كما أوضح أن ارتفاع عدد إصابات الفيروس التاجي بالجزائر خلال الأيام الأخيرة مس أيضا العديد من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإيكوادور وبوليفيا وأمريكا وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في بيان لها، كشفت فيه عن ارتفاع اصابات كورونا عبر العالم، يضيف الوزير وتابع بن بوزيد، أن ارتفاع عدد مخابر التحليل عبر الوطن، أدى كذلك لارتفاع حصيلة الاصابات مؤخرا