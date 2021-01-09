لو سيرت البلاد بشفافية لكانت تحل كارثة

كشف الوزير الأول السابق أحمد أويحي لهيئة محكمة اسئتناف مجلس قضاء الجزائر أنه لو كان يتصرف بشفافية خلال ادارته لشؤون الدولة لكانت الكارثة الكبرى

واعترف أويحيى لهيئة المحكمة أن مصدر مبلغ 30 مليار التي وجدت في رصيده البنكي بنك التنمية المحلية المحلية وكالة اسطاولي مصدرها بيع 60 صفيحة من الذهب تحصل عليها من أمراء دول الخليج سواء في بلادهم أو خلال مجيئهم للصيد بالجنوب الجزائري مابين سنوات 2002 و2014 بالسوق الموازية عن طريق وساطات رافضا منح مزيد من التفاصيل عن هذه القضية

وبلهجة مغايرة قال الوزير الأول السابق انه لو ترك البلاد تسيير بشفافية لكانت الكارثة غير انه اعترف بمسؤوليتهم واستدل على ذلك بقوله أن كافة التهم الموجهة الي مبنية على رسائل قمت بامضاءها مؤكدا أنه رجل دولة ونيته كانت بقاء الدولة واقفة وتسيير أزمات البلاد لاسيما الأزمة الاقتصادية التي كانت تضرب البلاد أنذاك نتيجة العديد من العوامل