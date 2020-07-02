الوفاق يمدد عقد موهبته الصاعدة دغموم

ج.ن

تعمل ادارة فريق وفاق سطيف، على تحصين العديد من لاعبيها الشبان، قبل فتح نافذة التحويلات الصيفية، وسط تهافت العديد من الأندية المحلية على الحصول على خدماتهم، وأعلن النادي السطايفي في بيان له اليوم الخميس، عن تمديد عقد اللاعب الشاب عبد الرحيم دغموم ، المهاجم الواعد أصبح يرتبط مع النسر السطايفي بعقد يمتد إلى غاية جوان 2023 .

المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد اكتشافات البطولة الوطنية هذا الموسم ، بعد أن أمضى على (26 هدفا) مع إحتياطيي الوفاق .

كما أعلن مسؤولي الوفاق عن توقيع شابين من مواهب مدرسة سطيف لينضموا للفريق الأول و هما صايفي عبد المؤمن وسيد قطب.

وتسعى المديرية الفنية للوفاق، بقيادة المدرب سليم بولحجيلات، إلى توقيع المزيد من العقود الاحترافية للاعبي الرديف، الذين أثبتوا هذا الموسم قدرتهم على تقديم الإضافة للفريق الأول، وكانت إدارة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق توقيعها عدة عقود احترافية مع شبان النادي على غرار، المدافع عبد الباسط عبد الصمد ميهادة، والظهير الأيمن أيمن بلباي، وكذا الثنائي سراج صحراوي، ومرتضى براتشة إضافة الى الحارس أيمن بوضياف.