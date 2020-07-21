لوح مطلوب للتحقيق في الاعتداء على القضاة

كشفت مصادر أن التحقيقات مع منتخبين متهمين في ملف الاعتداء على أحد القضاة المكلف بالسهر على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة يوم 31/12/2018 والتي أوقفت خلالها العملية وخرب فيها المجلس الولائي ، قد توصلت الى وزير العدل الأسبق الطيب لوح ، بعدما ذكر اسمه موقوفون في الملف ، والذين صرح وان الوزير وبعدما ظهرت النتائج بفوز مرشح الأرندي على حساب الأفلان أمر بإثارة الفوضى وتوقيف العملية بكل الطرق ، مع تكفله بإلغاء النتائج على المستوى الوطني وهو ما تم فعلا ، حيث تم الاعتداء على احد القضاة وتخريب الصندوق باستعمال القوة في حين تكلف الطيب لوح بتوقيف الانتخابات على مستوى المجلس الدستوري وهو ما تم فعلا، هذه التصريح الذي أكده المتهمين مستشهدين باتصالات هاتفية جرت ما بين الوزير والمتهمين دقائق قبل الاعتداء ، يجعل الوزير الطيب لوح متهما بالتحريض على العصيان وتخريب أملاك عمومية ولاعتداء على أعوان القضاء وعرقلة العملية الانتخابية.

محمد بن ترار