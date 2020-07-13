لهذه الأسباب لم يخرج العرب من التيه

بقلم: صالح عوض

ممنوع علينا الاقتراب الجدي من قضايانا الكبرى: فلسطين والنهضة والتكامل، فكلما خطونا إلى الأمام شبرا اضطرتنا عوامل عديدة إلى التراجع مترا.. ففي بلادنا العربية تنافس يصل أحيانا إلى حد القطيعة، أو الصدام بين أصحاب الإيديولوجيات المختلفة، والمنطلقات المتنافرة.. وبين هؤلاء وأنظمة الحكم، ولعلنا دفعنا دما في هذه الصراعات أكثر بكثير مما دفعناه في كل حروبنا التحريرية، الأمر الذي يشير إلى يد معادية تؤجج اختلافاتنا لكي لا نقترب من قضايانا، كما فقدنا استقرارا وثروات، وخسرنا كثيرا من روحنا المعنوية وآمالنا.. وبعد كل مرة نكتشف أننا نعود إلى مربع الانسداد نفسه بل إلى الأسوأ في أحيان كثيرة..

وهكذا تبدو مواقع المختلفين زئبقية لا تستقر على حال، تتبدل مواقع المعارضة والأنظمة و النتيجة دوراننا في المتاهة.. فبمجرد وصولها إلى السلطة تتلون بها حتى تصبح شبيهة ببعضها ولا يبقى من نكهتها الإيديولوجية إلا ما يبرر السلوك الجديد.. في العراق وسورية وليبيا واليمن وتونس و السودان و… و.. ماذا حقق الرافضون؟ الواقع خير من يجيب.. إنها دروس بليغة من الضروري الوقوف عندها لنطرح من جديد: أين تكمن المشكلة الجوهرية؟

المدخل:

لفهم سبب هذا الوضع القائم في بلداننا العربية يستنجد البعض بعلم الوراثة او علم النفس او الجغرافيا السياسية أو الموروث الثقافي، ويمعن البعض الآخر في قراءات عنصرية كأن الأمر يعود لطبيعة العقل العربي ويدخلون في متاهة الكلمات السفسطائية فيرهقون المستمع والقارئ سواء بإجابات هي في الحقيقة تأزيم إضافي للقضية، و يكتنف العملية في كثير من الأحيان عدم مسئولية تاريخية فيتبعثر العبث بين الأطروحات للتسلي على طريقة جلد الذات وكأن الثقافة تقتضي التشكيك “تكسير المقدس”.. لم تتقدم حتى الآن إجابة عملية جدية ايجابية على سؤال ما هو النظام السياسي أو الدولة التي تنفع العرب حسب المعطيات الموجودة في تراثهم وتكوينهم النفسي والتحديات التي أمامهم وإمكاناتهم المادية؟ و من هنا يجب التأكيد على أن كل فشلنا أو هزائمنا أو تخلفنا إنما هو في الأساس يكمن في عجز فلسفة النظام العربي وطبيعته في التصرف المناسب أمام التحدي.. وفي الطرف الآخر تبدو المعارضات الإيديولوجية حجر عثرة حقيقي أمام محاولة الإقلاع بمعارضات أحيانا عدمية وأحيانا انتهازية.. فإنه لمن غير المنطقي أو المعقول استدعاء الأيديولوجية والعقيدة كلما تحدثنا عن النظام السياسي وشكل الدولة آو البرنامج العملي للنظام..

صحيح إن هناك حشوا مستمرا في ثقافتنا عن النماذج السياسية الغربية وأدواتها على اعتبار أنها الأنسب لحياة البشر، ومع هذا الحشو يتواصل تشكيك الدوائر الاستعمارية وتابعيها في بلداننا بأننا لا نملك القدرة على بناء دولة معاصرة، ولا يتوقف الأمر هنا بل يصل الأمر إلى التدخل المادي اقتصاديا أو عسكريا مباشرة لتخريب أي محاولة لبناء دولة ولإثارة المشكلات المتنوعة المعقدة لعرقلة أي محاولة للنهضة، يترافق هذا مع عدم وجود العقيدة السياسية الجامعة للأحزاب والقوى سواء كانت في الحكم أو في معارضته، والانطلاق نحو بناء نظام ومؤسسات دولة مستجيبة لهذه العقيدة السياسية الجامعة.. فما بين العلمانيين والإسلاميين والوطنيين والقوميين في بلداننا تنافر إلى حد القطيعة والتناقض، وفي عقل كل منهم تصور خاص للدولة والنظام وعقيدة سياسية مختلفة في جوهرها عن الآخر، الأمر الذي يحرمنا في البدايات التحرك مجتمعين نحو الخطوة الأولى في العمل الايجابي المفيد.. إن اختلافاتنا ليست على البرامج فقط إنما على العقيدة السياسية.. و تغيب لغة الحوار لوجود حالة الانفصام داخل الحزب بين السلوك والنظرية وتتعقد عملية ترتيب أولويات مجتمعاتنا.

نموذج الدولة:

ما هو نوع الإدارة النافع للعرب؟ هنا نطرح ثلاثة احتمالات: نظام يصنع مؤسسات، أو الدولة الحديثة، أو ما بعد الدولة.. هل يجدي شكل الدولة الغربية الحديثة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها؟ ولأنه ليس هناك نموذج واحد لطبيعة النظام في الدولة الغربية فأي دولة توائمهم وينسجمون معها؟ وأي ديمقراطية تستقر في حياتهم؟ الديمقراطية التي تفضي إلى سلطة البرلمان؟ أم سلطة الرئيس؟ أم الديمقراطية المركزية التي تجمعهم في إطار واحد كما هو الحزب الشيوعي الديمقراطي؟ هل ينفع معهم الملكية الدستورية أم الجمهورية؟ هل نحتاج الدولة العلمانية؟ وهنا نسأل ما معنى العلمانية؟ أم هل نريد الدولة المدنية وماذا تعني؟ أم أن العرب دون الحاجة إلى دولة ويكفيهم نظام حكم ينشئ مؤسسات تابعة له تسير وفق رغبته وإرادته حيث إن أوضاعهم لا تحتمل الاختلاف والتنوع الفكري والسياسي؟ هل يكفي أن يكون لدى البلد جيش وحكومة وحرية سياسية محدودة وتعدد مقيد للصحف والإعلام؟ أم أن العرب يحتاجون لما بعد الدولة حيث تتحكم مجموعة من الناس لسبب من الأسباب: المال أو الجاه والمكانة الاجتماعية والسياسية أو العائلة بمصائر الحياة كلها، فيصبح الناس رعية للعائلة أو قطيعا خاضعا للمجموعة؟ فأي النماذج تليق بالعرب؟ سأحاول هنا قبل الإجابة المباشرة الإشارة إلى العناوين الثلاثة المطروحة باختصار يلزمنيه ضيق الحيز.

النظام:

من الواضح انه لا يمكن وصف الحكم في بلاد العرب من مشرقها إلى مغربها بأنه ارتقى إلى مستوى الدولة المستقرة رغم وجود عناوين الدولة في كثير منها من مجلس برلماني إلى حكومة الى دستور وقوانين وأحزاب.. ذلك لأن هناك مجموعة أما عائلية أو عسكرية أو مصلحية تحكم سيطرتها على دواليب الحكم بكل مؤسساته.. وهذه المجموعة “العائلة أو العسكر أو العصابة” تتحكم في المال والأمن والتنصيب وتصبح كل العناوين المطروحة من مجلس نواب ومجلس قضاء ومجالس شعبية متنوعة مفرغة من مضامينها، و أما الإدارة فتصبح لا تمارس ما يوجبه القانون والدستور إنما توجهات وتوجيهات من المجموعة الحاكمة.. وهذا ما يفسر التوجه للتغيير الشامل عند كل انقلاب على نظام الحكم وتغيير الدستور باستمرار وينهار كل شيء من أوضاع رافقت المجموعة المطاح بها وهذا يعني غياب الدولة وحضور النظام.. فنحن لم نصل الى مستوى الدولة بعد حيث إن السمة الأساسية للدولة المعاصرة هي إنفاذ القانون والدستور واستقرار المؤسسات مهما حصل من تغيرات في طبيعة الحاكمين يسار أو يمين.. ولقد عانت مجتمعاتنا من حكم المجموعة” العائلة او العسكر أو العصابة” في شتى مجالات الحياة حيث تم التعامل مع الشعب بمنطق الرعية المشلولة عن إبداء الرأي والمشاركة في الأمر، والمحرومة من إقامة الحق فيها والعدل بينها، فبعضها يعطى والأخر يحرم، وبعضها ينفذ القانون عليه بتعسف وبعضها لا سلطة للقانون عليه، بعضها يغرم ولو على القليل الذي تجاوزه وبعضها ينهب الكثير دون قيد أو مانع..

الدولة:

وبالنظر إلى أوربا الغربية يمكن الحسم بأن هناك دولة تمارس القانون وتحميه الى حد كبير على الأقل تجاه طبقات الشعب الغفيرة.. فتفرض الضريبة وتحصلها وتقدم مقابلها خدمات كافية للمواطنين في الصحة والتعليم وتنشئ المحاكم وتضبط توجيهها بقوة القانون، فتحمي الحريات الشخصية وتردع المتجاوزين وتبني المؤسسات وتترك لها الحق كاملا في إبداء الرأي والتصرف حسب القانون وتوالي المسئوليات وحسب ما تم التفاهم عليه بينها بما يوجبه الدستور والقانون.. باختصار الدولة هي ترجمان لما يقوله الدستور والقانون، وتتجلى هذه الحالة أرقى ما تتجلى في أوربا الغربية فهناك دولة بمعنى الكلمة وقد وصلت الى مرحلة أصبحت هي الأم والأب للمواطن ففرضت وهم السلام والطمأنينة المجتمعية ولكنها مع مضي الزمن أصبحت إلها يدور الناس في فلكه في عبودية صارمة مستسلمين لقوى خفية اقتصادية او سياسية تتغلغل في الدولة فيمعن النظام الاقتصادي المتخفي في استغلال هذه الطمأنينة والانصياع للدولة كي يجعل المجموع عبارة عن أدوات في تنمية الاقتصاد الرأسمالي وبروز روح الأنانية والحرص على الحقوق الشخصية وقتلت الإبداع المعنوي والفكري والفلسفي ونمطت الناس وصرفتهم الى الإبداع المنحرف في مجالات تدر النفع المادي فقط.. ودفعتهم الى الاستسلام لرواية الدولة في غير ذلك من الأمور بالذات القضايا الخارجية.. الأمر الذي جعل المجتمعات الغربية رغم كل ما يرفع فيها من شعارات إنسانية تشارك بوعي منها او دون وعي بدفع الضريبة في قتل ملايين البشر في العراق وأفغانستان والدول العربية والعالم المستضعف وتشارك في اكبر جريمة يشهدها العصر إلا وهي دعم إسرائيل في طردها لسبعة ملايين نسمة من بلداتهم وبيوتهم الى الشتات والتوزع على أصقاع الأرض.. وهكذا نكتشف لا إنسانية الدولة في نزعها الواعز المعياري لدى المواطنين لأنها وضعتهم على سكة العمل والإنتاج والخضوع للقوانين والانهماك في عالم الاستهلاك والضريبة ولا وقت لديهم للتأمل والإبداع الإنساني.. ونحن نرى من حين الى أخر تمردا هنا أو هناك على نمط الدولة الغربية لعل أحد مظاهره في مجموعات الهيبز وسواها في شوارع لندن وباريس ومحطات القطار وقوارع الطرق حيث يلقي أشخاص مفكرون ومثقفون عن ظهرهم عبء الأثقال النمطية ويهربون من آلية الحياة النمطية القاتلة إلى التصعلك في ردة فعل لا تخفى دلالتها.

ما بعد الدولة:

ما بعد الدولة هو ما يجري الآن في أمريكا حيث تجاوزت مجموعة من الناس “الحكومة السرية” بما تملك من قوة مالية ضخمة حدود الدولة.. فأصبحت المصانع والشركات والبنوك في حوزتها وعلى الدولة ان تنشيء جيشا وبرلمانا ومؤسسة عسكرية ومؤسسات قضاء وصناديق اجتماعية ومصالح جمع الضريبة.. وتقوم هذه المجموعة بتوجيه الدولة لمصالحها في العالم وذلك من خلال الحروب او الصفقات بما يحقق للمجموعة الربح المستمر حيث تلجأ الدولة في الحروب والصفقات الى المصانع والشركات والبنوك وعند إنفاق الدولة في الحروب والصفقات لا تخسر المجموعة شيئا بل بالعكس تجني الأرباح الطائلة في حين تتحمل الدولة أعباء تلك الحروب والصفقات مما يلجئها الى رفع قيمة الضرائب على المواطنين وأحيانا يتم بموجب سيطرة لون معين من المجموعة ترتيبات خاصة للضرائب على الشركات الكبرى والمصانع العملاقة بما لا يلحق نزفا كبيرا منها.

هذه المجموعة لا دين لها ولا مبدأ ولا ارتباط عقائدي بشيء الا بسيطرة المال وهي تستخدم الدولة لذلك الغرض وهذا ما يجعل سياسات الدولة الأمريكية متناقضة وغير منهجية وهو الأمر نفسه الذي ينعكس على المجتمع الأمريكي في حرمان ملايين البشر من التأمين الصحي والاجتماعي لعدم قدرتهم دفع المستوجب عليهم من مال حيث ان معظم مؤسسات التامين والضمان الصحي قطاع خاص وكذا الجماعات والمستشفيات الأمر الذي يلقي بثقله على الطبقات الدنيا حرمانا من الحياة الإنسانية الكريمة.

ووجود هذه المجموعة في هذه الحالة خطر كبير على البشرية فهي تملك مراكز البحوث والإعلام والفنون وهوليود حيث تتم صناعة الأفكار والمخيال الاجتماعي والأذواق والصورة المعلبة للأفكار والأديان ويتم بثها على مستوى عالمي.. وهي تسعى دوما للربح والربح المضاعف فتنشئ أديانا وأفكارا ومجموعات وتبيد شعوبا وتمسح جغرافيا وتغير معالم أديان من أجل الربح، ولا يهمها شيء حتى لو تكلفت خزينة الولايات المتحدة ب 18 تريليون دولار ديون مستحقة.

ماذا نريد؟:

فماذا نريد نحن العرب؟ نريد كيانا سياسيا في مستوى ما نحمل من إيمان بوحدتنا ومصيرنا المشترك فيه التكامل والتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والأمنية يحمي شعوبنا ويؤمن مستقبلها، ولكن قبل أي شيء عدم التفريط بما بين أيدينا من دول وعدم المغامرة بأوطاننا ومن ثم نفكر في تطوير نمط نظام سياسي ينفعنا وننفع به البشرية.. وليس مستبعدا أن يرد علينا الرادون: أن كل الأنماط السابقة مضرة لنا كما أنها مضرة للعالم والإنسانية بحكم التجربة وأنها غير مستقرة في محاضنها وهي لا تتفق مع مزاجنا ونفسيتنا وإرثنا الثقافي ولا تدخل على مسار طموحات وجداننا.

ماذا نريد نحن العرب؟ وهل نمتلك قاعدة أخلاقية لنمط معين مختلف عما هو مطروح اليوم؟ للإجابة لابد من مناقشة علمية عبر ورشات للمحورين: أنماط الحكم في العالم وخصوصياتها وتنوعها وأسباب تنوعها وأسباب نجاح بعضها حينا وإخفاقه حينا آخر ومناقشة الخلل الجوهري فيها ان وجد.. وثانيا: تجاربنا التاريخية الناجح منها والفاشل المعاصر والقديم ومن خلال تفحص عميق لاحتياجات مجتمعنا وعلاقاته الجيوسياسية وموقعه في الأمة وفي مواجهة الآخر يصار إلى رسم الخطوط الرئيسية لما نحتاج من نظام ومؤسسات تجعل مهمته الأساسية رفع شأن الإنسان وتكسير قيود التهميش والاستعباد وفرض سيادة القانون وتفعيل إمكانات المجتمع وتقديم هذه الرؤية للنخبة الثقافية والسياسية في البلاد.. نريد نمط حكم يليق بأمة تختزن تاريخا طويلا من الانتصارات والانجازات ولديها ما يكفي من أحلام و طموح ودوافع لإقامة كيان يوفر حياة كريمة تليق بالإنسان؟ ليس المطلوب هدم القائم إنما تطويره بمنهجية علمية حسب تجدد الحاجات ولاستيعاب مناشط المجتمعات المتنوعة والله غالب على أمره.