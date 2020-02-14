لهذه الأسباب تشهد الجزائر ارتفاعا في درجات الحرارة وندرة في الأمطار

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الصافية والصحوة التي تشهدها معظم ولايات الوطن، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

وفي هذا السياق قال رئيس فرقة التنبؤات، رفيق حمداش، أن الجزائر تشهد درجات حرارة فاقت معدلاتها الفصلية على معظم أرجاء الوطن

وبرر رفيق حمداش هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى زحف مرتفع جوي مما ساعد على تصاعد هواء ساخن طيلة الأيام الفارطة، كما توقع استمرار هذه الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذا المرتفع الجوي عادة ما يكون في هذه الفترة متمركز على المحيط المركزي ولكن تمركزه الحالي يقف حاجزا دون وصول أي اضطراب جوي نحو الجزائر.

واعتبر رفيق حمداش، ان هذه الحالة الجوية غير عادية ولكنها تبقى غير استثنائية، حيث سبق وأن سجلت الجزائر مثل هذه الحالة خلال سنة 2010، 2016 2014.