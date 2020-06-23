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لهذه الأسباب ارتفعت أسعار السردين

مال و أعمال

23 يونيو 2020 (منذ ساعتين) – خ.د/اذاعة

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أرجع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي ارتفاع أسعار سمك السردين في المرحلة الراهنة إلى ارتفاع تكاليف صيد هذا النوع من السمك، على غرار وسائل الصيد من وقود وشباك وسفن وغيرها، ناهيك على أنها ثروة سمكية محدودة وتخضع لفصل بيولوجي كما أن السوق غير ممون بالكمية اللازمة مقارنة مع الطلب.

وقال سيد احمد فروخي،اليوم الثلاثاء ، للقناة الإذاعية الأولى، أن الثروة السمكية في الجزائر تبلغ 350 ألف طن “ولكن لا يمكن أن تستغل كلها لأنها ستندثر في هذه الحالة، بل يجب استغلال الثلث وترك الثلثين من اجل التكاثر، كما يوجد لدينا مناطق في أعالي البحار تتوفر على ثروة سمكية عابرة مثل أبو سيف والتونة السمين والبونيط ونحن نسعى لاستغلالها من خلال 18 سفينة مخصصة لهذا الغرض”.

وبخصوص شعبة تربية المائيات قال : إنها في مرحلة ان تصبح ظاهرة اقتصادية حيث تتوفر الجزائر على 30 مستثمرة في هذا المجال بينما نصبو للوصول الى 100 مستثمرة على الاقل للوصول الى سقف كمي معتبر، وهذه الوفرة ستؤثر بدورها على الأسعار المتداولة في السوق