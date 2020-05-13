لهذا نقترح عدم المناقشة

د. وليد بوعديلة/جامعة سكيكدة

أمر مجلس الوزراء بقرار مناقشة مذكرات التخرج في الجامعات في شهري جوان وسبتمبر،بسبب جاىحة كورونا الجدل،بين رافض وقابل، وهو ما ادخل بعض القلق في الأوساط الجامعية،لوجود عوامل موضوعية قد تعرقل تطبيق المقترح.

لقد قدمنا سابقا مقترحا بعدم مناقشة مذكرات التخرج،خاصة الماستر،والاكتفاء بوضع المشرف للعلامة،على أن تسقف العلامة من طرف اللجان والمجالس العلمية للمؤسسة،لتجنب التضخيم،وهذا الموقف نعود فيه لأسباب عدة منها :

– وجود نسبة عالية في كل موسم من الطلبة الذين يتحصلون على معدل في المذكرة،بل العلامة تتجاوز 14و16،غالبا في التخصصات الإنسانية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية

-كل مكاتب الإعلام الآلي والأعمال المكتبية مغلقة،و توجد نسبة عالية من لم تحرر أو تنجز المذكرات زمن كورونا،علما أن الطلبة ينجزون تحرير المذكرات لدى مكاتب ونوادي طلابية داخل الحرم الجامعي، عند المنظمات و النوادي في الإقامات الجامعية…

-لا يستطيع أعضاء الأسرة الجامعية التوجه للجامعة في غياب المواصلات،ان استمر الحجر المنزلي في بعض أيام جوان،كما أن المطاعم تكون مغلقة،وكثير من المرافق التجارية.

-برمجة المناقشة في جوان يتطلب امكانات وقائية كثيرة،مثل التعقيم والكمامات…وهذا يربك ميزانية المؤسسات ،وهوصعب لدى الطلبة والأساتذة والطاقم الإداري المرافق للعملية،،و بدل ان تحافظ الدولة على تجهيزات الوقاية ستسهم المناقشة في إرباك المجهود الوطني لمواجهة الوباء.

-سيطرح إشكال توفير قاعات المناقشة في سبتمبر ،فكيف ستنظم الدراسة من جهة،وتنظم المناقشات من جهة أخرى،بل هل يدرس الأساتذة أم يناقشون المذكرات،ثم إن البرمجة ستكون ضاغطة على المصالح البيداغوجيا،لأنها مطالبة بتحضير برنامج الامتحانات، تكاليف الحراسة للأساتذة،ثم برنامج الموسم الجديد،ثم استقبال و توجيه طلبة السنة الأولى وتعريفهم بالنظام الجامعي.

-يمكن الاكتفاء بمناقشة الدكتوراه فقط شهر سبتمبر.

لكل ما سبق وغيره،نعيد مقترح إلغاء مناقشة مذكرات التخرج،لأجل المصلحة البيداغوحية العلمية،و لرفع الضغط على الطلبة والأساتذة،وكذا على مصالح إدارة البيداغوجيا في الكليات والأقسام،وربح المجهود والوقت والفضاءات البيداغوجية لأمور أخرى،خاصة بالموسم الجامعي القادم،تفاعلا مع كل مقترح لإنقاذ هذا الموسم الجامعي،وتوفير أجواء ومتطلبات موسم جديد،بعد ذهاب هذا الوباء،،اللهم أحفظ الجزائر ونجها من الوباء والبلاء.