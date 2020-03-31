لهذا السبب يتأخر عن الإعلان النتائج

كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، أن هناك تأخر في إعلان نتائج التحاليل المخبرية، وبالتالي يجب وعلى عجل، الرفع من وتيرة التحاليل والتشخيص، لهذا الفيروس المتفشي بالجزائر.

قال خياطي، في تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية، أن التأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية، يرجع إلى سببين، أولها التقنية المستعملة PCR التي تستعمل الـ ADN للتشخيص، وهي من أحسن التقنيات المستعملة الآن، ولكن مشكلتها أنها تتطلب وقتا يدوم 6 ساعات، بالإضافة الى كوادر مؤهلة للاشتغال على هذه التقنية، موجودة في معهد باستور فقط، أما النقص الثاني الذي يعاني منه، مشكل التحليل الطبي في الجزائر حسبه، هو النقص المسجل في الطقمات الفيزيولوجية.

كما أضاف ذات المتحدث، أن هناك أنواعا من التشخيص السريعة، التي تمنح ايجابية في التشخيص، تصل نسبتها إلى 80 في المائة، الى جانب أنواع عديدة أخرى للتشخيص، تستخدم في الكثير من البلدان كاسبانيا وتركيا، الى جانب أن الجزائر لا تملك إلا مخبرا واحد للفيروسات، على المستوى الوطني، وهو شيء قليل جدا، حيث كان على الجزائر، أن تنشئ مخابر للفيروسات، على مستوى كل المستشفيات الجامعية، خاصة بعد ظهور الكثير من الفيروسات، في سنة 2002 و 2003، كفيروس SARS و H1N1، والايبولا وزيكا من بعدهما.

وحسب مصادر إعلامية، فإن مدير معهد باستور للتحاليل الطبية، فوزي درار، كشف أن بإمكان المعهد إجراء 400 كشف، عن فيروس كوفيد-19 في اليوم، يمكن أن تتضاعف، بإضافة الملاحق التابعة لها، والمخابر الجامعية والـخاصة، على غرار ملحق قسنطينة، وملحق وهران، المخبر الاستشفائي لورقلة، والمخبر الجامعي بتيزي وزو، مشيرا بالمناسبة، إن نحو 100 إلى 200 عينة تصل إلى المعهد يوميا، للكشف عن حالات الإصابة بالوباء العالمي، مضيفا أن نتائج التحليل تظهر إصابة ما نسبته 10 بالمائة منهم بالفيروس.

مريم خميسة

