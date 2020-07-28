لن نفتح المساجد والجائحة مستمرة

* 166 إماما أصيبوا بكورونا توفي منهم 15

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس ، بأن فتح المساجد حاليا أمر مستبعد جدا، بسبب الارتفاع الملحوظ في المنحنى الوبائي مؤخرا، نظرا للانتشار المتسارع جدا لفيروس كوفيد-19 في البلاد.

وأورد بلمهدي عند استضافته على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساجد، من خلال تصورات حول طبيعة بناء المساجد والساحات، موضحا أن الإقدام على هذه الخطوة، يبقى مرهون بالوضعية الوبائية في البلاد، وبمشاركة اللجنة العلمية التي تقيم بدورها الوضع الصحي الراهن، خاصة أن هناك العديد من الأئمة والمواطنين من يطالبون بإرجاع فتح المساجد، معلنا بالمناسبة، عن إصابة 166 إماما بكورونا، من بينهم 15 إماما وافتهم المنية.

توافق بين لجنة الفتوى واللجنة العلمية

أما بخصوص شعيرة عيد الأضحى المبارك، قال الوزير أن قرار السماح بذبح الأضاحي في ظل جائحة كورونا، جاء بعد تطابق وجهات النظر بين اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة العلمية الخاصة، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يعطي للناس جرعة أمل في الحياة، لكن على أن يتم ذلك وفق إجراءات احترازية دقيقة في عملية الذبح، على غرار التباعد وشروط النظافة، داعيا المواطنين فيما تعلق بصلاة العيد، بالصبر على البلاء والاكتفاء بأدائها في البيوت، و السماح برفع التكبيرات من داخل بيوت الله.

في حين اعتبر نفس المصدر، بخصوص فريضة الحج، أن عدم جواز هذه الفريضة هذا العام، من عدم الاستطاعة، وهذا رضاء بقدر الله ومشيئته، وكل من لم يحج هذا العام، فدوره مضمون في الحج القادم بحول الله، مشددا دعوته لكسر سلسلة العدوى من هذا الوباء، عن طريق الوعي محرما، في الوقت ذاته التستر عن الإصابة بهذا الفيروس، وشبه خروج المصاب به بين العامة بمثابة القنبلة الموقوتة.

من جهتها، أصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، مذكرة للأئمة حول إجراءات عيد الأضحى، تذكرهم فيها بالتدابير والإجراءات التي يجب القيام بها من آداب العيد والتغافر في ظل جائحة كورونا، في الدروس المسائية، مضيفة أن على الإمام التسبيح بمكبرات الصوت صبيحة العيد، بداية من شروق الشمس إلى غاية السادسة و45 دقيقة.

مريم خميسة