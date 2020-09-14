“لن نبقى صامتين بعد البكالوريا “

هددت نقابات ناشطة في قطاع التربية بالعودة للاحتجاج و تصعيد اللهجة بينها وبين الوصاية بسبب بقاء كثير من مطالبها عالقة رغم جولات الحوار المفتوحة بين الجانبين.

سيواني اسماعيل

دخول “ساخن ” يرافقه حراك نقابي

كشف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، لدى نقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، سيواني إسماعيل، أمس، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن نقابته قد راسلت رئاسة الجمهورية مؤخرا، وقدمت بعض المقترحات الممهدة لدخول اجتماعي هادئ ومنظم، إلى جانب مطالبة رئيس الجمهورية، بالتدخل العاجل حول ما أسمته “تماطل الوزارة” في ترقية وتأهيل هذا السلك المظلوم والمهمش، على حد قوله، بالإضافة إلى تذكيرها بباقي مطالبها المشروعة الأخرى، منوها أن لقاء السلك بالوزارة في 5 مارس الفارط ولقاء الثنائي فيما بعد لم يأتي بجديد يذكر، خاصة أن “لغة الخشب” المتبعة حسبه لازالت هي نفسها، رغم أن الوصاية كان بإمكانها حل بعض النقاط الثانوية لتخفيف الضغط، لكنها مع هذا لم تحرك ساكنة، رغم الأزمة الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي ألقت بضلالها على البيت التربوي ككل.

من جانب آخر، أكد المتحدث ذاته، في ذات السياق، أن قواعدهم النضالية في حالة تأهب وغليان، نتيجة الضغط الممارس عليها مؤخرا، والذي وصل لدرجة تحميلهم ما لا يطيقونه، مشيرا أنه رغم هذا تحاول المديريات الولائية التابعة للنقابة تهدئة الأوضاع بعيدا عن أي احتجاج أو تصعيد تقديرا للظرف الصحي الاستثنائي، من جهة، وأملا في حل مشاكلها قريبا، من جهة أخرى، كاشفا بالمقابل أن كل المؤشرات المتوفرة لغاية اللحظة، تنذر بدخول اجتماعي ساخن جدا، خاصة فيما تعلق بنقاط حساسة مرتبطة بتوظيف وتأهيل المشرفين والمساعدين التربويين، متوقعا بالمناسبة، أن يكون هناك حراك نقابي “قوي” سواء بالنسبة لنقابتهم على وجه الخصوص، أو النقابات الأخرى على العموم.

هذا وتأسف الأمين الوطني لـ” النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ” الاقتطاعات التعسفية “المبالغ فيها” التي مارستها الوزارة في زمن كورونا ولا زالت تمارسها، على بعض قواعدها النضالية في كل من ولاية غليزان والجزائر-الشرق- دون وجود أي مبرر حقيقي يذكر، بخلاف العمل النقابي، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في مثل هذه الممارسات التي اعتبرها “غير أخلاقية”، خصوصا في ظل الأزمة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي انعكست سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط.

بوجمعة محمد شيهوب

لقاءات ثنائية لطرح لانشغالات والمطالب

توقع رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة محمد شيهوب، أمس، أن تدعوهم الوزارة بعد البكالوريا إلى عقد لقاءات ثنائية لطرح انشغالاتهم ومطالبهم، مثلما وعدهم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط سابقا، حيث سيتم بناءا عليها، عقد اجتماع وطني تقييمي للوضع الراهن ، بما في ذلك الدخول الاجتماعي المقبل، منوها أن هذه الخطوة تبقى مرهونة بفتح النقل ما بين الولايات.

وتمنى بوجمعة شيهوب، خلال حديثه مع “الوسط” أن يكون الدخول الاجتماعي مختلفا، خاصة أن امتحانات نهاية السنة، كشفت عن شجاعة و لهفة التلاميذ في العودة لمقاعد الدراسة، معتبرا أنه مؤشر إيجابي مشجع، بإمكان أن تبني عليه الوزارة تصورها حول الدخول الاجتماعي المقبل، بحيث امتحان البكالوريا يمكن أن يكون نموذجا واقعي، يقاس عليه الدخول الاجتماعي المقبل، من حيث تبني نفس الإجراءات الوقائية، لمنع تفشي وباء كورونا وسط التلاميذ.

وأعاب شيهوب مشقة ارتداء الكمامات على الحراس والممتحنين، خصوصا مع ساعات الامتحان الطويلة، لكن فيما دون ذلك الأمور جد طبيعية، مذكرا بالمقابل أن الأمور إن بقيت على حالها، ولم تقم الوزارة بفتح حوار عميق وشامل، خاصة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين وأساتذة التعليم الابتدائي المتضررين بشكل كبير من سياسة بن غبريط ، فإن الأمر ينذر حسبه، بدخول اجتماعي ملغم ومثقل بتداعيات كورونا، خاصة أن الأساتذة متذمرون ومفلسون، وسيطالبون حسبه لا محال بحقوقهم المادية المهضومة، في إشارة منه أن الوضع سيكون مفتوح على جميع الاحتمالات.

مريم خميسة