لن تكون مضطرا للمغادرة.. كيف تتصرف إن كان في منزلك مصاب بكورونا؟

من العزلة الذاتية إلى رعاية احتياجاتهم اليومية ومعرفة متى يمكنك مغادرة المنزل مرة أخرى، إليك ما يجب أن تعرفه إذا أصيب شخص ما في منزلك بفيروس كورونا المستجد، وفق نصائح تقدمها مراكز الوقاية من الأمراض وأشخاص تعافوا من المرض.

ويشير تقرير في موقع “سي نت” إلى أن التوجيهات يمكنها أن تتغير مع مرور الوقت ومع التعرف أكثر على طبيعة الفيروس.

وتنصح المراكز أنه بمجرد الشك أن شخص يسكن معك في المنزل مصاب بالفيروس عليك الاتصال فورا بالطبيب وسرد الأعراض واتباع توجيهاته.

بمجرد أن يشتبه شريكك في السكن أو أحد أفراد عائلتك في أن لديهم أعراض الفيروس، فإنهم بحاجة إلى العزل فورا حتى يتم اختبارهم سلبيا أو بعد فترة طويلة من اختفاء الأعراض.

ووفق النصائح المقدمة، يجب أن يرتدي الشخص المصاب قناع الوجه أو قطعة قماش تغطي الفم والأنف إذا كان معك في نفس الغرفة أو زميلا لك في المنزل، والجميع بحاجة للتأكد من غسل أيديهم بدقة لمدة 20 ثانية بعد التفاعل مع المصاب.

من المهم أيضاً الحفاظ على المنزل مطهراً، ويمكن للشخص السليم تقليل الاتصال مع شخص مريض عن طريق ملء إبريق الماء وإعداد الطعام للمريض، وترك كليهما على مسافة آمنة.

مركز السيطرة على الأمراض يقترح العزل في غرفة النوم بعيدا عن الآخرين. ومع ذلك، قد لا يكون هذا خيارا ممكنا في حال كنت تتشارك منزلًا صغيرًا مع الآخرين.

إذا لم يكن هناك غرفة إضافية له للبقاء، تأكد من الحفاظ على مسافة ستة أقدام في جميع الأوقات لممارسة الابتعاد الاجتماعي.

توصي مراكز الوقاية من الأمراض المصاب بفيروس كورونا استخدام حمام مختلف إذا كان ذلك ممكنا. ومع ذلك، إذا كان لديك حمام واحد فقط، يجب على الشخص المريض ارتداء قناع عندما يغادر غرفة العزل، وبعد مغادرته الحمام يجب التأكد من تطهير كل شيء في المرحاض من دش ومقابض وموزعات الصابون.

وإذا كان هناك العديد من الأشخاص الذين يعيشون في المنزل، يقترح المركز أن يعتني شخص واحد فقط بالمريض للحد من عدد الأشخاص الذين قد يكونون على اتصال بالفيروس.

ويجب ارتداء قفازات وقناع الوجه عند الاتصال مع أي شيء يكون الشخص المصاب قد لمسه، وغسل اليدين مباشرة بعد ذلك.