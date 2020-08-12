لم نتنازل عن أسهمنا في صفقة أناداركو

نفى نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج النفط والغاز الأمريكية “أفريكا أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريش”، سمير الشيهابي، أمس، نفيا قاطعا مضمون التقارير الصحفية التي مفادها أن أوكسيدنتال تعتزم التنازل عن حصصها الجزائرية التي حازتها مؤخرا، من خلال إعادة شراء مساهمات أناداركو في الجزائر.

حيث شدد الشيهابي خلال محادثات جمعته مع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في نقل حصري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ” أوكسيدنتال” تسعى لتطوير تعاونها مع سوناطراك في جميع مجالات المحروقات، مذكرا بالمباحثات المثمرة التي تمت مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

كما أعرب الشيهابي عن إرادة أوكسيدنتال في العمل مستقبلا، على إشراك المزيد من الكفاءات الجزائرية في نشاطاتها ، مشيرا خلال حديثه مع وزير الطاقة حول آفاق تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك و شركة أوكسيدنتال بتروليوم في مجال المحروقات، تشكرات منحه الوقت لنقل تحيات فيكي هولوب رئيسة أوكسيدونتال بتروليوم كوربوريشن.

مريم خميسة