لم تسجل أي إصابة الكورونا في صفوف الجزائريين

أكد القنصل العام للجزائر بميلانو علي رجال، أمس الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أية حالة عدوى بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين المقيمين بإيطاليا.

وصرح القنصل رجال في تصريح للتلفزيون العمومي أنه لم يسجل، لحسن الحظ، أي حالة عدوى بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين المتواجدين في إيطاليا و ذكر القنصل العام أنه منذ ظهور فيروس كورونا في ايطاليا و اتخاذ السلطات الايطالية لتدابير وقائية بغرض تفادي تفشي الفيروس، أطلقت القنصلية العامة للجزائر بميلانو على الفور حملة تحسيسية اتجاه أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بشمال ايطاليا، أي المنطقة التي انتشر فيها الفيروس بكثرة، من خلال استخدام قنوات الاتصال المتوفرة ،على غرار شبكات التواصل الاجتماعي و الاتصالات الهاتفية.

كما أوضح انه تم نصح الرعايا الجزائريين باتباع التعليمات التي قدمتها السلطات الصحية للبلد المضيف، و التحلي باليقظة و الحد من التنقلات الا في حالة ضرورة ملحة و كذا بالبقاء في اتصال دائم مع المصالح القنصلية، مبرزا في هذا الصدد أن هذا العمل يتم بالتنسيق الوثيق مع السلطات العمومية في الجزائر و مع سفارة الجزائر بروما و حسب أخر حصيلة، سجلت ايطاليا 631 وفاة و 7755 حالة اصابة مؤكدة، جراء فيروس كورونا.

عطار ب