لمين بشيشي…رحيل ثوري بقلب فنان

يرحل عنا المجاهد الأستاذ لمين بشيشي بعد أن قضى 93 عاما زاهرا وزاخرا بالأحداث والمواقف والتعابير الفكرية والفنية والسياسية ضمن مسار كان عنوانه الدفاع عن الجزائر بكل مقومات شخصيتها وثقافتها فقد زاوج بين الإنتاج والأداء الفني والأدبي وبين توظيف مواهبه على جبهات الكفاح التحرري فمنذ ولادته بصدراته عام 1927 ونشأته في حضن عائلة تنتمي إلى جمعية العلماء المسلمين ثم التحاقه في سن مبكرة بالحركة الوطنية عبر حزب الشعب الجزائري، لم يضع سلاح الفكر والفن إلى غاية أواخر لحظات عمره حيث أقعده المرض وحد من حركاته.

نشأ المرحوم بشيشي، إذا، في عائلة شغوفة بالعلم الديني والتعليم العربي الذي تجاوز التعليم التقليدي الذي كانت تتولاه الزوايا حيث سافر والده الشيخ بلقاسم إلى مصر والتحق بجامع الأزهر ثم بالسودان الذي كان يزخر بفطاحل اللغة العربية قبل أن يعود ويتولى فرع جمعية العلماء المسلمين ببلدة صدراتة وينشئ بها مسجدا نشأ فيه الإبن لمين قبل أن يلتحق بتونس في الأربعينات من القرن الماضي ويدرس بجامع الزيتونة. كانت تونس المجال الحيوي الذي تفتح فيه على الثقافات إذ لم يمنعه تعليمه الديني من الاهتمام بالموسيقى والمسرح والتدرب على الصولفاج بمساعدة أستاذ موسيقى إيطالي حيث كانت تونس ملتقى الثقافات والمواهب القادمة من المشرق وأوروبا.

عاد إلى بلدته لكن مقامه فيها لم يدم طويلا بعد أن نادى منادي الكفاح التحرري بعد اندلاع ثورة نوفمبر. ترك البلدة التي كان يشرف فيها على مدرسة تابعة لجمعية العلماء المسلمين بعد التهديد الذي تعرض له من قبل الإدارة الاستعمارية عام 1956 والتحق مجددا بتونس مستغلا القرب الجغرافي ليضع مؤهلاته وقدراته في خدمة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني حيث انخرط في العمل الإعلامي والدعائي للثورة التحريرية بالموازاة مع النضال السياسي حيث اشتغل في أول صحيفة لجبهة التحرير الوطني وهي صحيفة المقاومة الجزائرية قبل أن يقتحم منصب سكرتير تحرير جريدة المجاهد في ما بعد. وقد مكن له موقعه الجديد من التعرف على قادة الثورة التحريرية والتعامل معهم وعلى رأسهم كريم بلقاسم وعبان رمضان وفرحات عباس وعبد الحميد مهري وغيرهم. فقد استغلوا مواهبه وتكوينه باللغة العربية مثل ابراهيم مزهودي ذلك التكوين الذي كان عملة نادرة في ذلك الوقت لدى القادة الوطنيين الذين كان أغلب تكوينهم باللغة الفرنسية.

ولم يكتف بشيشي بعمله في الصحافة المكتوبة فقد ولج إذاعة صوت الجزائر المقاومة بتونس التي كانت تذيع كل يوم أخبارا وتعليقات باللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية. وفي هذه الإذاعة تسنى له الالتقاء بعيسى مسعودي والاحتكاك بفنانين وكتاب على غرار الفنان ميسوم والكاتب جون موهوب عمروش. وفي القاهرة التي التحق بها في خريف 1960 ليحل في منصب محمد حربي بمكتب الإعلام هناك، تعرف على الكاتب القصاص المصري الكبير يوسف إدريس الذي ارتبط به بعلاقة متينة جعلت الكاتب المصري يساهم في الثورة الجزائرية كما تعرف على أيقونة الطرب العربي وردة الجزائرية وشهد بداياتها الأولى فنانة ومكافحة وطنية.

لم يكن لمسار لمين بشيشي أن يثمر لو لم تنطلق الثورة التحريرية منذ عام 1955 ضمن محتوى جديد جعل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية تعضد العمل المسلح الذي انطلق أول نوفمبر ويعطي نفسا للثورة ويجلب إليها اهتمام العالم. لقد كان لمين بشيشي ضمن كوكبة من المثقفين الشباب من أمثال حربي ومبروك بلحوسين ومحمد الصديق بن يحيى وموهوب عمروش ورضا مالك وابراهيم مزهودي فقد كانوا بمثابة الفريق التقنوفراطي الذي صاحب قادة الثورة وساهم من عدة محطات منها مفاوضات إيفيان فضلا عن تسخير مواهبهم الفنية والإعلامية في خدمة الحركة الثورية تماما مثل ما ساهم فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم في التعريف بالقضية الجزائرية وساهمت الفرقة الفنية والمسرحية في إيصال صوت الشعب الجزائري وثورته عبر العالم.

وعلى غرار عبد الحميد مهري فضل بشيشي التفرغ لوجهته الفنية والإعلامية بعد الاستقلال ولم يطلب وزارة ولا رئاسة فقد تفرغ للكتابة والتلحين وإعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية مثل برنامج الحديقة الساحرة وإنجاز شارة فيلم الحريق، زيادة إلى تأليف كتب حول الأناشيد الوطنية وتاريخ النشيد الوطني قسما بالتحديد غير أنه كان في مستوى المسؤوليات التي أنيطت به لما طلبت منه إدارة الإذاعة الجزائرية أو والمعهد الوطني للموسيقى ووزارة الاتصال ونأى بنفسه عن مسؤوليات اشتم فيها شبهات الفساد.

لن نغادر هذا المقام دون أن ننقل شهادة عن الكاتب محمد ارزقي فراد عن الفقيد لمين بشيشي الثوري بقلب الفنان. يقول فراد: “أتذكر أنني كنت ذات يوم أتصفح كتابه الخاص بالأناشيد الوطنية، ثم سألته إن كان يعرف الفنان المجاهد فريد علي صاحب الأنشودة الأمازيغية الشهيرة ” أيمّا أصْبَرْ أورَتسْـرُو”( صبرا جميلا يا أمّي)، فراح يثني عليه ثناء جميلا وهو يبدي إعجابه بموهبته الصوتية، ثم طلبت منه أن يسلم لي شهادته هذه مكتوبة – إن أمكن- كي أدرجها ضمن كتاب خصّصته للأغنية القبائلية (معالم الأغنية القبائلية)، وكم كان سروري عظيما وأنا أراه يحرّر في الحين شهادته التي جاءت على النحو التالي: «رحم الله البلبل الصداح، الفنان الموهوب فريد علي الذي لم يسبق أن سمعت ” أشوِّيقْ” بمثل أدائه. وأعتقد أن حباله الصوتية متميّزة وممتازة، والصوت الرخيم هبة الرحمن الرحيم. لكن في كنف ذلك الصوت الرنّان إيمان بما يشدو به من أعذب الألحان. لقد افتقدته الجزائر إذ كان مناضلا في فرقة جبهة التحرير الوطني، التي جابت العديد من أقطار العالم وبلّغت صوت الجزائر وقضيتها العادلة.».

وها هي الجزائر تفقد مرة أخرى إحدى ثرواتها الفنية والسياسية الأستاذ لمين بشيسي رحمه الله مثل ما فقدت بالأمس فريد علي وآخرين.

احسن خلاص