لمواجهة جائحة كورونا بالجزائر مغتربون يمساهمون في جمع لوازم طبية

في لقاء مع المستشار الإعلامي ورجل الأعمال الجزائري أحمد العمراوي ، أحد المشاركين في هذه الهبة التضامنية الذي صرح لجريدة “الوسط ” ، ان الجهود قائمه على قدم وساق من أجل جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”. مؤكدا أن كل أعضاء الحملة مجندون لإنجاح هذا العمل الخيري والتضامني

حيث أطلقت مجموعة من أبناء الجزائر تضم عددا من المنضوين تحت غطاء جمعوي ونشطاء بالمجتمع المدني داخل الوطن وخارجه، تحت لواء الجمعية الخيرية الجزائرية AAPFA، مبادرة إنسانية واجتماعية تهدف إلى المساهمة في توفير اللوازم الصحية المخصصة للوقاية من فيروس (كوفيد 19) وتعزيز المؤسسات الصحية الجزائرية بمختلف المستلزمات الطبية للكشف وتشخيص هذا الوباء الخطير .

وبالمناسبة، فقد تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي خاص بالمبادرة بالإضافة إلى صفحة رسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وأخرى على تطبيق انستغرام للرد على كافة الاستفسارات حول هذه الحملة و إفادة المهتمين بكافة التفاصيل حول استقبال التبرعات، سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين، ممن يرغبون في تقديم المساعدة للتصدي لهذه الجائحة

الحملة التضامنية : “من أجل الجزائر”

الفيسبوك: www.facebook.com/Coronaviruscovid19dz

انستغرام: www.instagram.com/Coronaviruscovid19dz

الموقع الإليكتروني http://foralgeria.com/

يداً بيد … إلى جنب الأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة بالجزائر

(خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجدCOVID-19)

🔴 نداء لحملة تضامنية تحت شعار “من أجل الجزائر”

🔴 حتى نساهم بما استطعنا في توفير اللوازم الطبية* لمتابعة المصابين بالفيروس و أدوات الوقاية، حماية لكل السلك العامل في المستشفيات بكل تفان وتضحية.

🔴 ودعما لمؤسساتنا الصحية في الجزائر وكل الطاقم الطبي الساهر على مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

🔴 المبادرة الوطنية للجالية الجزائرية في الخارج و العديد من الجمعيات داخل و خارج الوطن تتحد تحت لواء الجمعية الخيرية الجزائرية AAPFA ،تعلن إطلاق حملة تضامنية (من أجل الجزائر) لكل الجزائريين عبر العالم.

🔴 لكل الخيريين و ذوي البر والاحسان و رجال الأعمال لمد الجمعية بالعون و المساعدات.

🔴 للتبرع للحملة أونلاين يرجى الدخول إلى الرابط التالي: www.bit.ly/donatecoronadz

🔴 للتبرع عبر التحويل البنكي:

• للمساهمة بالدينار الجزائري :

La Banque National d’Algérie

Nom :Assoc AMITIE POPULAIRE FRANCO ALGERI.

00100526020001276991

ZONE SEMI INDUSTRIELLE ABOU-TACHFINE TLEMCEN

• للمساهمة بالعملة الصعبة :

Bank name: CREDIT MUTUEL

IBAN: FR7610278073460002058390119

BIC/Swift code:CMCIFR2A

Account owner: ASSOCIATION AMITIE POPULAIRE FRANCO-ALGERIENNE

Address : 127 avenue jean Jaures, 69007 lyon

🔴 الجزائر في أمس الحاجة لأبنائها داخل وخارج الوطن.

*اللوازم الطبية:

1. معدات الحماية:

• نظارات حماية

• قمصان حماية

• حماية ملابس طبية

2. أدوات مستهلكة:

• أقنعة ffp2 / Ffp3

• أقنعة الوجه NK95/normal

3. المطهرات:

• جل كحولي مائي

• مطهرات السطح الصلب

4. الأجهزة والمواد:

• الجهاز التنفسي

• كاشف الفيروس السريع

• مجموعة أدوات لأداء اختبار PCR

5. الدواء:

• هيدروكسي كلوروكوين

• أزيثروميسين

**جمعية AAPFA: جمعية جزائرية خيرية طبية تعمل بالجزائر وفرنسا، و تهتم بالأعمال الخيرية الطبية و نقل الخبرات الطبية بخبرة طالت ست سنوات، حيث عملت قرابة 4500 عملية جراحية و 7000 فحص طبي في العديد من ولايات الجزائر بالتعاون مع وزارة الصحة الجزائرية .www.aapfa.com

Campagne de solidarité pour l’Algérie

Facebook: www.facebook.com/Coronaviruscovid19dz

Instagram: www.instagram.com/Coronaviruscovid19dz

🔴 Nous lançons une campagne de solidarité au profit des hôpitaux, médecines, infirmiers et tous le personnel de la santé Algérien.

🔴 Votre contribution financière va permettre à équiper les hôpitaux Algériens avec du matériel médical pour traiter les personnes atteintes du coronavirus, et pour protéger aussi les médecins et infirmiers, qui sont plus exposés à ce virus en traitant les malades.

🔴 L’initiative nationale pour la communauté algérienne à l’étranger et de nombreuses associations à l’intérieur et à l’extérieur du pays s’unissent sous la bannière de l’association caritative algérienne AAPFA Annonce le lancement d’une campagne de solidarité (Pour l’Algérie) pour tous les Algériens du monde entier afin de soutenir nos établissements de santé dans l’achat de fournitures de santé pour lutter contre le coronavirus (COVID19) dans notre pays l’Algérie.

🔴 Don Veuillez faire un don à la campagne en ligne en cliquant sur le lien suivant: www.bit.ly/donatecoronadz

🔴 Pour faire un don par virement bancaire:

• Pour contribuer en dinars algériens:

La Banque National d’Algérie

Nom :Assoc AMITIE POPULAIRE FRANCO ALGERI.

00100526020001276991

ZONE SEMI INDUSTRIELLE ABOU-TACHFINE TLEMCEN

Pour contribuer en devise:

Bank name: CREDIT MUTUEL

IBAN: FR7610278073460002058390119

BIC/Swift code:CMCIFR2A

Account owner: ASSOCIATION AMITIE POPULAIRE FRANCO-ALGERIENNE

Address : 127 avenue jean Jaures, 69007 lyon

🔴 L’Algérie a désespérément besoin de ses enfants à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

———————————————-

* Matériel médical:

1. Équipement de protection

• Lunette de protection

• Camisoles

• Vêtements médicaux – prot

2. Consumable

• Masques ffp2 / Ffp3

• BavettesNK95/normal

3. Désinfecteurs

• Désinfectants hydroalcoolique

• Désinfectants pour surfaces dures

4. Appareils et matériel

• Respirateur medicale

• COVID-19 Testers/kit

5. médecine

1. • Hydroxychloroquine

2. • Azithromycine

** L’AAPFA est une association caritative algérienne médicale dont le siège est à Lyon, en France, et qui a un bureau en Algérie. L’AAPFA est impliquée dans des activités caritatives médicales depuis six ans, fournissant 4 500 opérations chirurgicales et 7 000 examens médicaux aux plus démunis et a travaillé dans de nombreuses wilayas algériennes en coopération avec le ministère algérien de la Santé

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site de l’association: www.aapfa.com

http://foralgeria.com/