لمحة عن تاريخ الطباعة في الجزائر

محمد بسكر

يعتبر النشر عملية إنتاج وإذاعة للمعلومة بأشكال مختلفة، وهو عبارة عن توزيع للأعمال المطبوعة مثل الكتب والصحف والمجلات، ومع التطور التكنولوجي الرّقمي ونظم المعلومات توسع مجال النشر ليشمل الموارد الإلكترونية، وتسارعُ وتيرة النشر والطبع في الجزائر يستدعي من الباحثين مواكبته بوضع فهارس للمخطوطات وأخرى للمطبوعات، وهي عملية تكتسي أهمية بالغة في التعريف بتراثنا الثقافي المكتوب والترويج له وصيانته من الضياع.

فهارس عدة للمخطوطات

ظهرت في الفترة الأخيرة فهارس عدة للمخطوطات المتواجدة بالمكتبات العامّة والخاصّة بالقطر الجزائري، سهّلت الاطلاع على مخزوننا الثقافي المكتوب، كفهرسة الزّاوية القاسمية، وفهرسة زاوية أدرار، وفهرسة زاوية علي بن عمر بطولقة، وفهرس مخطوطات مكتبة أولحبيب موهوب ببجاية…وغيرها. وكان من الضروري أن يقترن هذا العمل بوضع فهارس للمنشور من المؤلفات القديمة التي طبعت داخل الوطن وخارجه في المطابع الحجرية أو الآلية، لتكون كمعجم يُرجع إليه، يُبيّن جهد علمائنا في البحث ونشر العلم قديما وحديثا.

والسّاحة الثقافية خِلوٌ من مثل هذه المعاجم، فلا نجد من اهتم بذلك إلّا ما كتبه الدكتور أبو القاسم سعد الله في تاريخه الثقافي، وهي دراسات تعريفية للكُتَّابِ ومؤلفاتهم المخطوطة والمطبوعة، غير أنّها لا تعتبر فهرسة بالمعنى المعروف المتداول، ثم قام الأستاذ بشير ضيف بعمل سماه (فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث)، جمع فيه المؤلفات الجزائرية المطبوعة والمخطوطة، وقسمه حسب الفنون المعروفة.

تأخر ملحوظ

شهدت عملية الطّبع والنشر بُطءًا كبيرا في بلدنا بسبب تأخر ظهور الطباعة، وكان لذلك تأثيره السّلبي على الواقع الثقافي؛ لأنّ النشر ما هو إلّا وجه من الوجوه المعبّرة عن الحياة الفكرية والتحضر الاجتماعي، ولعلّ لذلك مبرراته، والتي من أهمها الهيمنة الاستعمارية على الحياة العلمية. وقد اعتمد علماؤنا إلى وقت متأخر من تاريخنا التَنسيخَ الجماعي كوسيلة لنشر أكبر عدد من مؤلفات، أي الاعتماد على جهد النسّاخين لنسخ المخطوط في أسرع وقت، ولكن مع ظهور الطباعة العربية بالجزائر نهاية القرن التاسع عشر وجدت المؤلفات الجزائرية طريقها إلى الظهور، دعا إلى ذلك التحول الحضاري الذي عرفته الدول العربية مع بداية عصر النهضة، وإن كانت الجزائر في هذه المرحلة خاضعة للاحتلال الفرنسي، غير أن حركة النشر شهدت نموا بداية من مطلع القرن العشرين، بظهور الصحف والاعتماد على المطابع الفرنسية إلى جانب المطابع العربية في الدول المجاورة.

بدأ ظهور الطباعة العربية في الجزائر

بدأ ظهور الطباعة العربية في الجزائر متأخرا مقارنة مع المغرب وتونس، فتاريخ أوّل مطبعة عربية شرعت في العمل يرجع إلى سنة 1896م، أمّا أوّل مطبعة فرنسية اشتغلت في التراب الجزائري فهي المطبعة المسماة ” الإفريقية “، حُملت مع إحدى السّفن الحربية الغازية في شهر يونيو من سنة 1830م، كانت تطبع الجريدة العسكرية، وتحولت فيما بعد إلى المطبعة الرسمية، وهي التي أشرفت على طبع جريدة المُبشر في أعدادها الأولى، وفي سنة 1832م أدخل المتصرف المدني “جنتي دي بوسيه” مطبعة عربية فرنسية، وطبع فيها جريدته (المونيتور الجزائري)، كما قام بطبع معاجم عربية فرنسية، وانتشرت المطابع الفرنسية بكثرة في المدن الرئيسية، في الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وقسنطينة، اهتمت أوّل أمرها بنشر الجرائد والإعلانات، ومن أقدمها مطبعة كاربونيل سنة 1833م، ومطبعة بوردي 1866م، ومطبعة لوميرسييه بين سنة 1871و1880م، وهي متخصصة في طبع الكتب العسكرية…وغيرها، وحسب إحصاء أٌجري سنة 1957م، فإنّ عدد المطابع الفرنسية في الجزائر بلغ 280 مطبعة.

وأهم المطبعات الفرنسية شهرة هي المطبعة الشرقية لصاحبها “بيير فونتانة”، كان مقرها بشارع بيليسي، أُنشئت في مرحلة متقدمة من العهد الاستعماري سنة 1835م، واهتمت بنشر الكتب الفرنسية، وقامت بطبع جريدة (كوكب إفريقية) سنة 1905م، والتي يشرف عليها الشيخ محمود كحول، إضافة إلى المخطوطات التي حققها كتاب فرنسيون، ككتاب ( أعز ما يطلب) للمهدي بن تومرت سنة 1903م، تحقيق المستشرق جولد تسهير، والمقدمات المبينة للعقيدة الصغرى، ترجمة بالفرنسية للمستشرق لوسيان، وقصيدة العقيقة سنة 1901م، مع ترجمة بالفرنسية للجنرال فور بيقي، ووشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب لقدور بن رويلة سنة 1886م باعتناء الترجمان العسكري باتورني.

مؤلفات وضعها أو حقّقها الجزائريون

ويندرج في ذلك المؤلفات التي وضعها أو حقّقها الجزائريون وقامت المطبعة الشرقية بإخراجها ونشرها، وهي كتب لها قيمتها التاريخية، كرحلة الورثيلاني (نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار)، سنة 1326هـ /1908م باعتناء الدكتور محمد بن أبي شنب، وتعريف الخلف برجال السّلف لأبي القاسم الحفناوي سنة 1906/1909م. وتدبير صحة الأبدان في السفر وزيارة البلدان، للمدني بن الشيخ بن أبي القاسم بن عروس، سنة 1913م..وغيرها، وأقدم عمل طبعته هو كتاب (رفع المحل في تربية النحل) الذي ترجمه أبو القاسم الحفناوي سنة 1895م، وتوقفت عن طبع المؤلفات العربية بعد سنة 1913م.

وأوّل مطبعة عربية ظهرت في الجزائر هي مطبعة الأخوان أحمد وقدور ردوسي سنة 1896م، بدأت كمكتبة لبيع الكتب بالحيّ القديم (حي القصبة)، فهي أول مكتبة تشرع في استيراد الكتب الشرقية من مصر، فأدخلت إلى الوطن الكثير من كتب التفسير والحديث والفقه واللّغة، ولها فهرسة سنوية تعرض فيها كتبها وخاصة الشرقية منها، وبعد مدة أضاف الأخوان إلى مكتبتهما مطبعة، اشتهرت بطبعاتها الأنيقة، طبعت المؤلفات باللّغة العربية وبعض الكتب المعربة إلى اللّغة الفرنسية، وسعت في إصدار كتب من تراثنا الجزائري، من بينها: البستان في ذكر الأولياء والعلماء 1326هـ/ 1908م، وكتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن الثعالبي (1905/1907)، ومفيد المحتاج على المنظومة المسماة بالسراج، لسحنون بن عثمان الونشريسي سنة 1906م، وعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، لأبي العباس أحمد الغبريني سنة 1930م، وكشف الرموز، لابن حمادوش سنة 1930م…وغيرها. والملاحظ أنّ المطبعة الثعالبية اهتمت بداية نشأتها بتراث الشّيخ عبد الرّحمن الثعالبي، فأوّل كتاب قامت بطبعه هو كتابه “العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة”، سنة 1903م، تحقيق محمد بن مصطفى بن الخوجة، وأعادت نشره سنة 1930م.

عدة مطابع بقسنطينة ومستغانم ووهران وبسكرة

وبعد الحرب العالمية الأولى أنشأ الجزائريون عدة مطابع بقسنطينة ومستغانم ووهران وبسكرة، كان الغرض منها طباعة الصحف الخاصة إضافة إلى بعض الكتب، ففي قسنطينة ظهرت مطبعة النجاح لصاحبها عبد الحفيظ الهاشمي، بدأت كمكتبة تستورد الكتب وأضاف إليها مؤسّسها هذه المطبعة سنة 1919م، وكانت تطبع فيها جريدة النجاح، ولا ندري هل قامت بطبع بعض الكتب أم لا ؟ وأنشأ الشيخ عبد الحميد بن باديس المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة سنة 1925م، اختار لها هذه التسمية التي تعبّر عن برنامج له أبعاده، وجعل شعارها ” النظام والإتقان”، وقَيْد نشاطها التجاري (R.C.C) تحت رقم 2505، وأصبح خليل ابن القشي مديرا للمطبعة، وإسماعيل صحراوي مديرَ المستخدمين، كانت تُصْدر جريدة البصائر والمنتقد والشهاب وطبعت بعض الكتب، كتقويم الأخلاق لمحمد بن العابد الجلالي، وتاريخ الجزائر لمبارك الميلي، ورسالة الشرك له، والمنظومة الرّحمانية.

وأسّس أبو اليقظان “المطبعة العربية” بالجزائر العاصمة سنة 1931م، اهتمت بنشر الكتب ذات الاتجاه الوطني والإصلاحي، فطبعت بعض مؤلفاته ومؤلفات أحمد توفيق المدني، مثل كتاب محمد عثمان باشا داي الجزائر، الذي قال ابن باديس في شأن طبعته:« وحقيق عليَّ أن أذكر بالإعجاب والسّرور المطبعة العربية للأخ الشيخ أبي اليقظان التي أخرجت الكتاب في حلّة فنّية جذّابة، تدل على تقدم الجزائر في الفنّ المطبعي».

وأنشأت الطريقة العلوية مطبعة خاصّة بها، تشرف على طبع صحيفتها البلاغ، إضافة إلى أعمال أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، ومؤلفات خليفة الحاج، وعدة بن تونس، وقد وضعت المطبعة فهرسة لأهم آثارها سنة 1987م. يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله:« كانت جريدة (البلاغ الجزائري) تطبع في مستغانم ثم نقلت إلى العاصمة، وكانت المطبعة والجريدة باسم الطريقة العليوية، وكان المشروع في البداية وطنيا ومستنيرا، كما أنّ هذه المطبعة تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، إذ كانت الطّرق الصّوفية قبل ذلك غير مهتمة بالطبع والنشر كوسيلة إعلامية، ولا ندري من كان صاحب الفكرة في هذا المشروع».

المطابع العربية بالجزائر غيركافية

لم تكن المطابع العربية بالجزائر كافية لمواكبة حركة التأليف النشطة التي شهدتها السّاحة الجزائرية، بداية من العقد الأوّل من القرن العشرين، ولعجزها المادي وعراقيل السّلطة الاستعمارية التي ما فتئت تضايقها، لجأ الكثير من المؤلفين إلى مطابع خارجية في مصر والمغرب الأقصى وتونس على وجه الخصوص، التي تطورت فيها طباعة الكتب وتيسرت أمور النشر أمام الباحثين والمؤلفين، وكان من أهم مطابعها مطبعة الاتحاد، والتقدم، والنهضة، ومطبعة الدولة الرسمية، والأخيرة طبعت عدة مؤلفات جزائرية، كشرح العقيدة الصغرى للسنوسي سنة 1876م، وكتاب رفع النقاب عن شبهة بعض المعاصرين من الطلاب لمحمد بن عبد الرحمن الديسي سنة 1894م، وشرح منظومة المنزلي لعبد القادر المجاوي سنة 1896م، والجواهر المكنونة في العلوم المصونة لعبد الحفيظ الخنقي سنة 1897م، ومنظومة المنح الربانية سنة 1939م للشيخ مصطفى بن عبد الرحمن باش تارزي ، كما اختصت بعض المطابع المغربية بطباعة مؤلفات علماء الجهة الغربية، كأعمال الونشريسي، والمقري، والمشرقي، مثل المطبعة الجديدة سنة 1923م بفاس، اشترتها في الأول البلدية من شركة فاسية، ثم انتقلت ملكيتها سنة 1931م إلى إدريس بوعياد، وأصدرت في هذه الفترة خمسين عنوانا اهتمت بطبع أعمال الأستاذ عبد الحميد حميدو التلمساني، منها كتابه بردة الإمام البوصيري بتلمسان أيام دولة بني زيان. ونشرت أيضا رسالة رفع التلبس عن نية من أراد مسخ المسلمين بالسفور والتجنيس، للشيخ علي البوديلمي المسيلي، ومن مؤلفات أحمد بن يحي الونشريسي كتاب الولايات، ورسالة نزهة الأخبار في تعريف أنساب آل البيت المختار للشيخ محمد بن أحمد بن يحي المقري. ومثلها المطبعة الأمنية، التي تأسست سنة 1926م، وكان مقرها بشارع المأمونية، ويغلب على إصداراتها العناوين الفرنسية، ولم يصدر عنها مدة إحدى عشرة سنة إلّا ستة عناوين بالعربية، ولما تولى تسييرها محمد الصائغ سنة 1943م ازداد نشاطها ومنشوراتها، وطبعت معظم أعمال عبد الحميد بن أبي زيان بن شهبون التلمساني مثل: ما تشاهده العيون من مسائل الديون، والنظام الإداري بالمغرب، وآخر ملوك غرناطة، والبيان المطرب لنظام حكومة المغرب.