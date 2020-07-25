لماذا يجرّم جاب الله غلق المساجد؟

بقلم احسن خلاص

عاد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله هذه الأيام وللمرة الثالثة إلى موضوع غلق المساجد الذي اتخذ منه مطية للاستمرار على ما دأب عليه من حديث في السياسة من منطلق الدين وخوض في الدين من منطلق السياسة. وفي الحقيقة هذا هو الأصل والجوهر الذي بنى عليه الشيخ حياته الدعوية منذ صغره، وما السياسة في نظره إلا وسيلة تبرر الغاية القصوى وهي تبليغ “شرع الله” وفق رؤيته ومنظوره ودفع أولي الأمر بشتى الوسائل إلى الإذعان لهذه الرؤية تحت طائلة التخوين والاتهام بالعمالة للغرب وخدمة أجندته أو بارتكاب “جرم في حق من حقوق الله والأمة” لأغراض سياسية وأخرى مرتبطة بمصالح الغرب التي اؤتمنت عليها “نخبة من العلمانيين” ذوي تأثير على القرار السياسي.

هذا ملخص ما نستشفه من تسجيل مقطع فيديو مطول بثه السيد عبد الله جاب الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يذكر فيه أنه سبق أن أصدر بيانين بين فيهما بطلان فتوى وزارة الشؤون الدينية بغلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والجمعة وكان يأمل أن لا يطول هذا الغلق. أما وقد طال فإنه ارتأى أن يطل علينا بخطاب مطول اجتهد من خلاله بكثير من التفاصيل في حشد آيات قرآنية لا صلة لها بالموضوع وروايات وأقوال المحدثين والعلماء لاسيما علماء مقاصد الشريعة الإسلامية لتقديم الدليل على بطلان ما استند إليه من أفتى بضرورة غلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والجمعة وهو أن حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان واعتبر هذه القاعدة “كلام مقاهي” لا يليق بمن يزعمون أنهم أساتذة جامعيون في الشريعة الإسلامية وقد دعاهم إلى التوبة.

يتهم جاب الله السلطات العليا وسلطة وزارة الشؤون الدينية بالأخص بالخضوع لأهواء السياسة على حساب “إقامة الإسلام وفرائضة والمعلوم منه بالضرورة وبالأدلة القطعية” واستدل على ذلك بالآية الكريمة: “الّذين إن مَكنّاهم في الأرضِ أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأمروا بالمعروفِ ونهوا عن المنكرِ” معتبرا أن الصلاة الجماعية في المساجد هي المقصودة بإقامة الصلاة أي الحرص على أن لا تبقى ممارسة فردية وهذا من واجب الدولة الذي فرطت فيه بإقدامها على غلق المساجد. واعتبر أن من يزعمون أنهم أساتذة الشريعة الذين أفتوا بذلك استجابوا لمخاوف السلطة من عودة مسيرات الحراك أيام الجمعة، وأنهم انساقوا بشعور أو دونه في خدمة مصالح الغرب الكافر الذي لا تسعده الصحوة الإسلامية التي تزخر بها المساجد التي تجاوز عددها عشرين ألف مسجد في جميع ربوع الجزائر.

وأكد الشيخ من منبره أنه ثبت أن المساجد إن جرت عليها عمليات التعقيم والتزم فيها المصلون بتدابير الوقاية المعروفة من كمامة وتباعد ومنع عن ملازمتها المرضى وغلقها بعد الصلاة، لن تشكل عامل زيادة في الإصابات وأكد في السياق ذاته أن لا شيء يدل في علم أصول الدين على ضرورة تقديم الحاجيات على المعلوم من الدين بالضرورة وساق روايات من التراث تحث على صلاة الجماعة وبين فضلها على صلاة الفذ دون أن يسوق لنا رواية واحدة عن وجوب صلاة المساجد، قبل أن يتساءل عما منع أولي الأمر من فتحها من جديد لولا خوفهم من أن عودة مسيرات الحراك الشعبي التي يقودها الشباب الإسلامي في نظر جاب الله.

أمام ساحة عجت بالأزمات وملئت بالانشغالات من الوضع الوبائي وما قد ينجر عنه من عواقب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يجد جاب الله ما ينتقد من خلاله السلطة، وهو رئيس حزب سياسي، إلا الفرار إلى وجهته الأولى وهي الوجهة الدعوية التي نشأ عليها منذ سبعينيات القرن الماضي إذ أنه بعد أن كان يمزج بين الاهتمامات العامة والانشغالات الدينية الخاصة عاد الشيخ في خريف العمر إلى المنهج الذي كان يعتمده الشيوخ منذ البدايات الأولى للحركة الإسلامية وهو انتقاد السلطة بميزان تحكيمها منظورهم لتعاليم الشريعة الإسلامية دون أن تهمهم المسائل الأخرى المتعلقة بدنيا الناس. لم يعد الشيخ جاب الله اليوم في مفترق الطرق فقد اختار طريقه لكن دون أن يدع بالمقابل إطاره السياسي الحزبي بالرغم من أن الدستور وقوانين الجمهورية (الوضعية) التي أنشأ في إطارها أحزابه تمنع على الأحزاب الخوض في الدرس الديني والإفتاء اللذين يعدان من اختصاص المؤسسات الدينية.

لقد وجدت المساجد في عبد الله جاب الله شيخا حريصا ينافح من أجل فتحها ورفع الغبن عنها بأن يعمرها المصلون من جديد، وهذا ما يتمناه كل مسلم، بينما لم تجد المؤسسات التربوية والجامعية ومدارس التكوين المهني شيخا يرافع من أجل فتحها وهي التي أغلقت في الوقت ذاته الذي أغلقت فيه المساجد. لم تجد شيخا يقول إن حفظ العلم والمعرفة مقدم على حفظ الأبدان ولم تجد المسارح ودور الثقافة من يرافع من أجل عودة النشاط الثقافي إليها ولم تجد المؤسسات الاقتصادية والإدارية شيخا يفتي بضرورة عودتها إلى النشاط حفظا لمصالح المواطنين.

لقد ابتليت البشرية بوباء كورونا القاتل الذي جعل الغرب ذاته يسرع من البداية إلى غلق مدارسه وجامعاته ومسارحه وملاعبه وتوقيف جميع النشاطات لحماية الناس من العدوى بتوجيه من الأطباء ولم يفرض الغرب على العالم الإسلامي غلق مساجده ولا أي فضاء يجتمع فيه الناس، بل أوجبته ضرورة تفادي وضع كارثي أوشكت الجزائر أن تقع فيه لولا إسراع السلطات إلى غلق جميع الفضاءات العامة ووجه الأطباء ممن اعتادوا النزول في مسيرات الحراك نداءات إلى وقف المسيرات حفاظا على صحة الفرد التي إذا غابت غاب معها الدين والدنيا معا.